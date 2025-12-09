IndiGo के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, फ्लाइट ऑपरेशन्स में 10% की कटौती का दिया आदेश

IndiGo News : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इंडिगो के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने पिछले 7-8 दिनों में पायलट और क्रू रोस्टर की खराब प्लानिंग की वजह से 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थीं। मंत्रालय ने इंडिगो द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुल फ्लाइट्स में से 10 प्रतिशत फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इंडिगो अब पहले से तय की गई सभी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाएगा। DGCA ने मंगलवार को एयरलाइन कंपनी से अपने ऑपरेशन्स में 5% की कटौती करने के लिए कहा था।

क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय इंडिगो के सभी रूट्स को कम करना आवश्यक समझती है। इससे ऑपरेशन्स को स्टेबल करने में मदद मिलेगी और कैंसिलेशन कम होंगे। 10% की कटौती का ऑर्डर दिया गया है। इसका पालन करते हुए, इंडिगो पहले की तरह अपने सभी डेस्टिनेशन्स को कवर करती रहेगी। इंडिगो को सरकार के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बिना किसी छूट के किराए की लिमिट और पैसेंजर की सुविधा के उपाय शामिल हैं।

During the last week, many passengers faced severe inconvenience due to Indigo’s internal mismanagement of crew rosters, flight schedules and inadequate communication. While the enquiry and necessary actions are underway, another meeting with Indigo’s top management was held to… pic.twitter.com/yw9jt3dtLR — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 9, 2025 पीटर एल्बर्स को किया गया तलब

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एक बयान में कहा कि इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में तलब किया गया था, ताकि वह स्थिति की जानकारी दे सकें। उन्होंने बताया कि एल्बर्स ने 6 दिसंबर तक प्रभावित हुई उड़ानों के 100 प्रतिशत रिफंड पूरे कर लिए जाने की पुष्टि की। नायडू ने कहा कि इंडिगो के उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसके अनुरूप चलते हुए भी इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों तक उड़ानें संचालित करती रहेगी।

डीजीसीए ने 5 प्रतिशत कटौती के लिए कहा था इस मुलाकात के पहले विमान सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर कहा था कि इंडिगो की उड़ान समय-सारणी में पांच प्रतिशत कटौती की जा रही है। नायडू ने कहा कि मंत्रालय को इंडिगो के कुल उड़ान मार्गों में कटौती जरूरी लगती है क्योंकि इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्दीकरण को घटाने में मदद मिलेगी।

नायडू ने यह भी कहा कि इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों- किराया सीमा और यात्री सुविधा उपायों सहित, का बिना किसी अपवाद के पालन करने का आदेश दिया गया है। पिछले सप्ताह हजारों यात्रियों को इंडिगो के चालक दल के रोस्टर, उड़ान समय-सारणी और अपर्याप्त संचार के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।