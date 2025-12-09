रोमियो लेन रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा शनिवार आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट गए थे। नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर एक्शन का आदेश गोवा सरकार ने दिया था।





बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को बीच पर मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड की घटना ऐसे समय पर हुई है। जब देशी और विदेशी बड़ी संख्या में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गोवा का रुख करते हैं। एक अन्य बड़े अपडेट में अरपोरा आग मामले के चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए अंजुना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। Edited by : Sudhir Sharma