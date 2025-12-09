मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  rules are the same for everyone, so why did the system collapse at IndiGo Airlines
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:07 IST)

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?

IndiGo
देश में सभी एयरलाइंस के नियम एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ  IndiGo airlines का ही सिस्‍टम क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ है, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इंडिगो की बड़ी संख्‍या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लाखों यात्री परेशान हैं, हजारों लोगों की यात्राएं संकट में है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल या देरी होने का सिलसिला आठवें दिन भी जारी है।

हालांकि सरकार ने साल 2024 में ही IndiGo के नियमों में बदलाव को लेकर बता दिया था, लेकिन IndiGo ने सरकार के नए नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बारे में उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक्‍स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कई सारे सवाल और उनके जवाब सामने आ रहे हैं। जानते हैं आखिर IndiGo airlines में ही इस तरह की दिक्‍कत क्‍यों आई है।
  • हर्ष गोयनका का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल
  • IndiGo में ही आया संकट, देश की दूसरी एयरलाइंस कैसे हो रही संचालित
  • सरकार ने 2024 में ही बता दिया था IndiGo airlines को नियमों के बारे में
हर्ष गोयनका ने क्‍या वीडियो शेयर किया : उद्योगपति और आरपीजी एंटरप्राइजेज (RPG Enterprises) के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एक्‍स पर एक वीडियो शेयर किया है। गोयनका ने लिखा कि 30 सेकंड में समझ सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस के साथ आखिर क्या गलत हो रहा है।

IndiGo संकट क्‍यों पैदा हुआ: पहले के नियम के अनुसार पायलट को 36 घंटे का विश्राम चाहिए होता था जो अब बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इससे पायलट के लिए उड़ान भरने के लिए उपलब्ध घंटों में कमी आ गई है। जब तक पायलटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, तब तक सभी विमानों को संचालित करने के लिए उपलब्ध पायलटों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इंडिगो में यही हो रहा है।

IndiGo में ही संकट, दूसरी एयरलाइंस में क्यों नहीं : इंडिगो हमेशा से ही बेहद “लीन और एफिशिएंट” मॉडल पर काम करती रही है। स्टाफिंग से लेकर पूरे ऑपरेशन तक सब कुछ बहुत ही टाइट प्लानिंग के साथ चलता है। वे एक लो-कॉस्ट कैरियर हैं। पैसा बचाने को खूब प्रमुखता देती है। दूसरी बड़ी एयरलाइन केवल एयर इंडिया है। एयर इंडिया के मामले में संभव है कि उनके कई विमान पहले से ही खड़े (ग्राउंडेड) होने की वजह से उनके पास अतिरिक्त पायलट उपलब्ध रहे हों, जिन्हें वे इस स्थिति को संभालने के लिए इस्तेमाल कर पाए हों।

क्या एयर इंडिया के पायलटों को IndiGo में ला सकते हैं: नहीं, यह इतना आसान नहीं है। भारत में अगर कोई पायलट एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए अनिवार्य “नोटिस पीरियड” का पालन करना पड़ता है। अगर पायलट सीनियर है, तो उसे 12 महीने का नोटिस देना होता है, और अगर वह को-पायलट है, तो कम से कम 6 महीने का नोटिस जरूरी है। यानी आप यूं ही पायलट “पोच” नहीं कर सकते।

यह सब अचानक क्यों हुआ : यह अचानक नहीं हुआ। सरकार ने इस बारे में काफी पहले साल 2024 में ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि यह नियम आने वाला है। सच कहें तो एयरलाइन की ओर से इस मामले में काफी ढीला और लापरवाह रवैया अपनाया गया।

IndiGo की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह: दरअसल, जब अनिवार्य आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया तो उड़ान भरने के लिए उपलब्ध समय में करीब 20-25% की कटौती हो गई। अगर आपने पहले से पर्याप्त पायलटों की व्यवस्था नहीं की है, तो इसका मतलब साफ है कि लगभग 25% फ्लाइट्स रद्द होंगी। इंडिगो रोजाना करीब 2,200 उड़ानें संचालित करती है और इसका 25% करीब 500-550 उड़ानें होती हैं।

अब आगे क्या: अभी जैसी स्थिति है, सरकार ने इन नए नियमों को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है, यानी इन्हें रोलबैक किया जा रहा है। इससे लगता है कि अगले तीन-चार दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन फरवरी या मार्च के बाद जब ये नियम फिर से लागू होंगे, तो इंडिगो को गंभीरता से अपनी तैयारी करनी होगी।
Edited By: Navin Rangiyal
इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सचसोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनायाTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?Negligence of Indigo Airlines: कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है। एयरलाइन का स्टाफ आपको एक सैंडविच और अगली फ्लाइट का वादा थमा देता है। आप थक-हारकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा दृश्य बदलिए। आप लंदन या पेरिस में हैं। वही एयरलाइन, वही गलती और वही फ्लाइट कैंसिल।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

और भी वीडियो देखें

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा मध्यप्रदेश में: भक्ति, धरोहर और इतिहास का संगम

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा मध्यप्रदेश में: भक्ति, धरोहर और इतिहास का संगमशहर में इन दिनों भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक उल्लास का रंग छाया हुआ है, क्योंकि निवासी दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदियों तक दुनिया से छिपे रहने के बाद, इतिहास में खोए हुए इन अंश को अब मध्यप्रदेश के कई शहरों में जनमानस के दर्शन हेतु यात्रा आयोजित की गई हे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकसमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने,सिंचाई सुविधाओं के विस्तार,सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ यादव का मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गईं।

Vande Matram : खरगे बोले, जब जेल जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता तब आपके लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे

Vande Matram : खरगे बोले, जब जेल जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता तब आपके लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थेMallikarjun Kharge on Vande Matram : कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने जब 1921 में 'असहयोग आंदोलन' छेड़ा, तब लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी- भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। जबकि उसी समय आपके (RSS-BJP) लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। आज आप हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं।

राज्यसभा में गरजे अमित शाह, नेहरू ने किए वंदे मातरम के 2 टुकड़े, इंदिरा ने लगाया आपातकाल

राज्यसभा में गरजे अमित शाह, नेहरू ने किए वंदे मातरम के 2 टुकड़े, इंदिरा ने लगाया आपातकालAmit Shah on Vande Matram : गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब नेहरू ने इसके 2 टुकड़े किए थे। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब महिमामंडन नहीं हुआ क्योंकि वंदे मातरम बोलने वालों को इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया गया था। देश में आपातकाल लगाया गया था, विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों स्वयंसेवियों, लाखों समाजसेवियों को जेल में बंद कर दिया गया।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
