कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियो

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने आगामी संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस पुस्तक को "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान और अपनी पहचान व जगह पाने की कहानी" बताया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अब तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखती थीं और किसी भी सार्वजनिक संदेश या बयान के लिए पार्टी के आधिकारिक 'X' हैंडल्स का ही इस्तेमाल करती थीं।

इस पुरानी परंपरा को बदलते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बच्चों- राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा- और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो किया है। वहीं, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है।

अपने पहले वीडियो में सोनिया गांधी अपनी किताब की नई कॉपियां मिलने पर खुशी जताते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिठाई बांटती नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "नमस्ते आप सभी को, इस पल को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है; यह बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव की पहली झलक है। यह कहानी है प्यार, कर्तव्य, क्षति और अपनी जगह बनाने की। मुझे आप सभी के साथ इसे साझा करने का इंतजार रहेगा।"

कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने वीडियो री-पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि सोनिया गांधी की यह बहुप्रतीक्षित किताब 10 नवंबर को रिलीज होगी। पिछले महीने हार्परकोलिंक्स इंडिया (HarperCollins India) ने इस किताब को प्रकाशित करने की घोषणा की थी। इससे पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) और सोनिया गांधी के प्रतिनिधियों के बीच कुछ गतिरोध के कारण किताब के प्रकाशन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी।