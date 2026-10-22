अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग ​CCTV फुटेज अब 45 नहीं 190 दिनों तक रहेंगे सुरक्षित, सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लागू हुआ नया प्रशासनिक मॉडल

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में दर्शन से लेकर चढ़ावे तक की पूरी व्यवस्था को अब और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और पेशेवर बनाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने पदभार संभालते ही कई सख्त और बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन की कतारें 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई हैं और सुगम दर्शन का कोटा बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है।

दर्शन और पास व्यवस्था में हुए मुख्य बदलाव

​सुगम दर्शन पास का कोटा बढ़ा : सुगम दर्शन पास का कोटा बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। एडवांस बुकिंग पर सुरक्षा जांच के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर पुष्टि मिलेगी। यह पास पूरी तरह नि:शुल्क हैं।

सुगम दर्शन पास का कोटा बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। एडवांस बुकिंग पर सुरक्षा जांच के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर पुष्टि मिलेगी। यह पास पूरी तरह नि:शुल्क हैं। ​तत्काल पास सुविधा : अचानक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 'तत्काल पास' शुरू किया गया है, जिसमें बिना किसी प्रतीक्षा के तुरंत पुष्टि होगी।

अचानक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 'तत्काल पास' शुरू किया गया है, जिसमें बिना किसी प्रतीक्षा के तुरंत पुष्टि होगी। ​आरक्षित वर्ग : 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और 3 वर्ष से छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए निर्धारित काउंटरों से पास जारी होते रहेंगे।

65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और 3 वर्ष से छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए निर्धारित काउंटरों से पास जारी होते रहेंगे। ​आरती पास अनिवार्य : मंगला, शृंगार और शयन आरती में शामिल होने के लिए पास पहले की तरह अनिवार्य रहेंगे।

मंगला, शृंगार और शयन आरती में शामिल होने के लिए पास पहले की तरह अनिवार्य रहेंगे। ​कतारों की व्यवस्था : भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा जांच को सुगम बनाने के लिए दर्शन की कतारें 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई हैं।

भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा जांच को सुगम बनाने के लिए दर्शन की कतारें 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई हैं। ​हेल्पलाइन नंबर व शिकायत केंद्र : दलालों और अवैध वसूली को रोकने के लिए समर्पित नंबर और ईमेल जारी।

दलालों और अवैध वसूली को रोकने के लिए समर्पित नंबर और ईमेल जारी। ​हेल्पलाइन : 80095 22111

80095 22111 ​ईमेल : [email protected]

दान और चढ़ावे की गिनती में पारदर्शिता

​CCTV बैकअप 190 दिन : दान गणना स्थल पर सीसीटीवी निगरानी को व्यापक बनाया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बजाय 190 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा।

​बिना जेब वाली स्पेशल ड्रेस (ड्रेस कोड) : चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किए जा रहे हैं।

​गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध : दान गणना कक्ष में मोबाइल, घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

​बैंक तक कड़ी निगरानी : दान स्थल से लेकर बैंक तक नकदी पहुंचने की पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होगी और इसका व्यवस्थित रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।

​कर्मचारियों की सीमा : दान गणना के लिए कुल 43 कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं।

​सुरक्षा और कर्मचारियों का प्रबंधन

​रामभक्तों से CEO की अपील

​नवनियुक्त CEO जितेंद्र मिश्र ने कहा कि वे फिलहाल मंदिर की पूरी व्यवस्था और कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं। ट्रस्ट के मार्गदर्शन में जल्द ही नई रणनीति और SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) लागू की जाएगी। उन्होंने सभी रामभक्तों से विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की है।