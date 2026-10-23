मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय जायरीन! उड़ानें रद्द होने से हड़कंप, ओवैसी की केंद्र सरकार से बड़ी मांग

Mecca Madina Indian pilgrims stranded: मध्य पूर्व में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच गहराते संघर्ष और हवाई सेवाएं प्रभावित होने से पवित्र शहर मक्का और मदीना में करीब 4000 भारतीय जायरीन फंस गए हैं। एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। ओवैसी ने विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से अपील की है कि वे फंसे हुए जायरीनों की सुरक्षित भारत वापसी के लिए विशेष उड़ानों का प्रबंध करें और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं।

उड़ानें रद्द होने से अनिश्चितता में फंसे जायरीन

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए अपनी उड़ानों को 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। इंडिगो और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस के जरिए उमराह के लिए पहुंचे हजारों जायरीनों की वापसी उड़ानें अचानक रद्द होने से उनकी रहने और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है।

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से की ये मुख्य मांगें

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों के माध्यम से केंद्र सरकार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। ओवैसी ने कहा-

विशेष और बड़े विमानों की अनुमति : नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) एयरलाइंस को फंसे हुए यात्रियों को लाने के लिए बड़े (Wide-body) विमान चलाने की अनुमति दे।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) एयरलाइंस को फंसे हुए यात्रियों को लाने के लिए बड़े (Wide-body) विमान चलाने की अनुमति दे। विशेष रेस्क्यू उड़ानें : यदि नियमित वाणिज्यिक उड़ानें तुरंत बहाल नहीं हो पाती हैं, तो सरकार स्वयं विशेष उड़ानों (Special Evacuation Flights) का संचालन करे।

यदि नियमित वाणिज्यिक उड़ानें तुरंत बहाल नहीं हो पाती हैं, तो सरकार स्वयं विशेष उड़ानों (Special Evacuation Flights) का संचालन करे। ट्रेवल एजेंटों पर कार्रवाई व सहायता : उन्होंने आरोप लगाया कि कई निजी ट्रेवल एजेंटों ने जायरीनों को बिना किसी सहायता के बेसहारा छोड़ दिया है। सरकार को इन जायरीनों के ठहरने और भोजन का प्रबंध सुनिश्चित करना चाहिए।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने स्थापित किया कंट्रोल रूम

इस बीच, स्थिति को देखते हुए जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दूतावास ने सऊदी अरब में मौजूद और यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों, विशेषकर उमराह के लिए आए जायरीनों के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने प्रभावित नागरिकों की तत्काल मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाला एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दूतावास ने सभी जायरीनों और उनके परिजनों को सलाह दी है कि वे बिना पुष्टि के एयरपोर्ट न जाएं और लगातार एयरलाइंस व दूतावास के संपर्क में रहें।