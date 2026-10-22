Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंट

बीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने अपने क्रांतिकारी 'Vision CE' इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराया है। इससे संकेत मिलते हैं कि जर्मन ऑटोमेकर भारत को इस अनोखे टू-व्हीलर के एक संभावित बाज़ार के रूप में देख रहा है। पहली बार IAA Mobility 2025 में पेश किया गया यह स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी रुकने पर इसे खड़ा रखने के लिए किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

सेल्फ-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी

Vision CE की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम है। यह सेंसर्स और इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स की मदद से स्कूटर को स्थिर अवस्था में भी बिल्कुल सीधा रखता है। इसका मतलब है कि राइडर्स को ट्रैफिक सिग्नल या रुकते समय पैर नीचे ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी—जो दोपहिया की जगह कार जैसा अनुभव देता है। लंबे समय तक पार्क करने या बंद रखने के लिए इसमें स्टैंड भी दिया गया है, ताकि बैटरी बच सके। स्टार्ट होते ही यह सिस्टम खुद-ब-खुद एक्टिव हो जाता है।

सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान

राइडर की सेफ्टी इस स्कूटर का मुख्य केंद्र है। इसमें आगे ट्यूबलर स्टील फ्रेम दिया गया है जो राइडर के पैरों की रक्षा करता है। इसके चारों ओर बना मजबूत केज (सुरक्षा ढांचा) राइडर को सुरक्षित रखता है, जिससे हेलमेट, ग्लव्स या स्पेशल राइडिंग गियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुर्घटना या पलटने की स्थिति में सुरक्षा के लिए इसमें 4-पॉइंट सीटबेल्ट दी गई है। साथ ही, साइड एलिमेंट्स कंधे और हिप्स को सुरक्षित रखते हैं और केज पर लगी फोम कुशनिंग चोट के जोखिम को कम करती है। संभावित टक्कर का पहले ही पता लगाने के लिए इसमें रियर-फेसिंग रडार और एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए गए हैं।

क्या हो सकते हैं फीचर्स

कंपनी ने आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह CE 04 वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है। CE 04 में 8.5 kWh की बैटरी मिलती है जो 130 किमी की रेंज देती है। इसमें लगा मोटर 42 hp की पावर और 62 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी टॉप स्पीड 120 किमी/घंटा है। अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स की वजह से Vision CE का वज़न थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोटर और बैटरी में बदलाव करके इसके परफॉरमेंस को संतुलित किया जा सकता है।