मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  China Executes Ex-Banker For Taking In Bribe
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बीजिंग , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (17:49 IST)

China : चीन में भ्रष्टाचार की सजा सिर्फ मौत, टॉप बैंकर ने ली घूस तो जिंदगी से धोना पड़ा हाथ

China
चीन दुनिया का सबसे बड़ा मृत्युदंड लागू करने वाला देश है। हालांकि बीजिंग इन आंकड़ों का खुलासा नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि चीन हर साल हजारों लोगों को मौत की सजा देता है। इनमें नॉन-वायोलेट अपराधों जैसे ड्रग्स और भ्रष्टाचार शामिल हैं।  भ्रष्टाचार के लिए चीन ने अपने एक टॉप बैंकर को मौत के घाट उतार दिया। यह बैंकर चीन के एक सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म का पूर्व कार्यकारी (एक्जिक्यूटिव) था। 
सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के मुताबिक चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स (CHIH) के पूर्व जनरल मैनेजर बाई तियानहुई को 2014 और 2018 के बीच प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण और फाइनेंसिंग में फायदा पहुंचाने के बदले 156 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था। अदालत के बयान में कहा गया अधिकारी अत्यधिक लालची थे और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी और उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
 
CHIH, चाइना हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट की सब्सिडियरी है, जो देश की सबसे बड़ी बैड-डेब्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए 'अत्यधिक बड़ी' रिश्वतें प्राप्त कीं और यह परिस्थितियां 'विशेष रूप से गंभीर' थीं।  इसमें लोगों को नौकरियां, पदोन्नतियां या ठेके प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना शामिल था। इसके अतिरिक्त तियानहुई पर बिगेमी (एक ही समय में दो शादी) का भी आरोप था, जिसमें उन्होंने दूसरी महिला के साथ 'पति-पत्नी' के रूप में जीवन यापन किया और बच्चों को जन्म दिया। 
इसके साथ ही, वह 25 मिलियन युआन से अधिक सार्वजनिक धन की गबन के दोषी पाए गए। सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के अनुसार, फांसी से पहले अधिकारी को अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दी गई थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बाई तियानहुई को करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बाद मंगलवार की सुबह तियानजिन में मौत की सजा दे दी गई। हालांकि ब्रॉडकास्टर यह जानकारी नहीं दी कि उसे कैसे मौत दी गई- फांसी देकर या जहर वाला इंजेक्शन देकर।  Edited by : Sudhir Sharma
इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सचसोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनायाTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?Negligence of Indigo Airlines: कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है। एयरलाइन का स्टाफ आपको एक सैंडविच और अगली फ्लाइट का वादा थमा देता है। आप थक-हारकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा दृश्य बदलिए। आप लंदन या पेरिस में हैं। वही एयरलाइन, वही गलती और वही फ्लाइट कैंसिल।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को मिली नई उड़ान, योगी सरकार का सुरक्षा, सम्मान व स्वाबलंबन पर जोर

उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को मिली नई उड़ान, योगी सरकार का सुरक्षा, सम्मान व स्वाबलंबन पर जोरUttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन पर जोर दिया है। नारी को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति पर सरकार का जोर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नारी सम्मान का ऐसा मॉडल बना है, जहां सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से महिलाओं को नई दिशा मिल रही है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया मॉडल है।

LokSabha में चुनाव सुधारों पर चर्चा, ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी कि मच गया हंगामा

LokSabha में चुनाव सुधारों पर चर्चा, ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी कि मच गया हंगामालोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल गांधी गांधी के बयान पर भाजपा सांसदों ने हंगामा किया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का संस्थानों पर कब्जा है। अधिकांश विश्वविद्यालय में कुलपति आरएसएस के हैं।

Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौतMajor accident in Indonesia : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक 7 मंजिला ऑफिस इमारत में मंगलवार को आग लग गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?देश में सभी एयरलाइंस के नियम एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ IndiGo airlines का ही सिस्‍टम क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ है, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इंडिगो की बड़ी संख्‍या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लाखों यात्री परेशान हैं, हजारों लोगों की यात्राएं संकट में है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल या देरी होने का सिलसिला आठवें दिन भी जारी है।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
