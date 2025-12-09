मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:54 IST)

LokSabha में चुनाव सुधारों पर चर्चा, ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी कि मच गया हंगामा

Lok Sabha
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल गांधी गांधी के बयान पर भाजपा सांसदों ने हंगामा किया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का संस्थानों पर कब्जा है। अधिकांश विश्वविद्यालय में कुलपति आरएसएस के हैं। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा हुआ। राहुल ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी पर सरकार का कब्जा है। 
राहुल गांधी ने कहा कि यह सोच कि भारत संघ में हर धागा, हर व्यक्ति बराबर है, RSS में मेरे दोस्तों को परेशान करती है। वे देश का ताना-बाना देखकर खुश हैं, लेकिन वे यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश के ताने-बाने में हर एक इंसान, चाहे वे किसी भी धर्म से हों, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, बराबर होना चाहिए क्योंकि वे असल में बराबरी में विश्वास नहीं करते। वे हायरार्की में विश्वास करते हैं, और उनका मानना ​​है कि उन्हें उस हायरार्की में सबसे ऊपर होना चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी के सीने में तीन गोलियां लगीं। नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के पिता की हत्या की। आज, हमारा दोस्त उन्हें गले नहीं लगाता। आज, हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर कर दिया है। यह एक अजीब सच है। लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ वोट से निकला है। सभी इंस्टीट्यूशन वोट से निकले हैं इसलिए यह साफ़ है कि RSS को उन सभी इंस्टीट्यूशन पर कब्ज़ा करना है जो उससे निकले हैं। गांधीजी की हत्या के बाद, प्रोजेक्ट का अगला कदम भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर पूरी तरह कब्ज़ा करना था। 
 
राहुल गांधी ने खादी को लेकर क्या बताया 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना ज़ोर क्यों दिया? ऐसा क्यों था कि उन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को खादी के कॉन्सेप्ट के इर्द-गिर्द बनाया, और ऐसा क्यों है कि उन्होंने सिर्फ़ खादी पहनी? क्योंकि खादी सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है।

खादी भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, यह कल्पना है, यह भावना है, यह भारत के लोगों की उत्पादक शक्ति है... आप जिस भी राज्य में जाएंगे, आपको अलग-अलग कपड़े मिलेंगे। हिमाचली टोपी, असमिया गमचा, बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, नागा जैकेट और आप पाएंगे कि ये सभी कपड़े लोगों को दिखाते हैं... ये कपड़े सुंदर हैं... कोई भी धागा दूसरे धागे से बेहतर नहीं है। धागे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। धागे आपको गर्म नहीं रख सकते। लेकिन जब वे एक कपड़े के रूप में एक साथ आते हैं, तो वे आपको गर्म रख सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं, और आपके दिल में जो है उसे बता सकते हैं। उसी तरह, हमारा देश भी 1.4 बिलियन लोगों से बना एक कपड़ा है, और यह कपड़ा वोट से बुना जाता है। यह सदन जहां मैं आज खड़ा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, देश भर की विधानसभाएं, देश भर की पंचायतें, इनमें से कोई भी नहीं होता अगर वोट नहीं होता।
