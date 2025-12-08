सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (18:37 IST)

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, चीन जाने वाले भारतीय यात्रियों को विदेश मंत्रालय ने क्या दी सलाह

Ministry of External Affairs
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कई बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम हिस्सा है और रहेगा। हम इसमें कोई दखल नहीं चाहते। चीन-भारत रिश्ते पर उन्होंने कहा कि यह रिश्ता धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है और हम इसे उसी दिशा में आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी अधिकारी भरोसा देंगे कि चीनी एयरपोर्ट से आने-जाने वाले भारतीय नागरिकों को चुनकर टारगेट नहीं किया जाएगा, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले नियमों का चीनी पक्ष सम्मान करेगा। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देगा कि वे चीन जाते समय या देश से गुजरते समय पूरी समझदारी से काम लें। 
 
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने बॉर्डर पर झड़पों की रिपोर्ट देखी हैं, जिसमें कई अफगान नागरिक मारे गए हैं। हम बेगुनाह अफगान लोगों पर ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आज़ादी का पूरा समर्थन करता है।
 
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम UK सरकार के भारत विरोधी चरमपंथी संस्थाओं पर रोक लगाने के कदमों का स्वागत करते हैं, जिससे आतंकवाद और चरमपंथियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत होगी और गैर-कानूनी वित्तीय प्रवाह और ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे लोग और संस्थाएं न सिर्फ भारत और UK के लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा हैं।
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने जिस रिपोर्ट का ज़िक्र किया है, वह दिखाती है और बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर कितना महत्व देता है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे कई तरह के रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच एक बड़ी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और वे इन रिश्तों को और मज़बूत करने के लिए काम करते रहेंगे। Edited by : Sudhir Sharma
