मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  Priyanka Gandhis statement on Sonia Gandhi receiving court notice
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:17 IST)

Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

Sonia Gandhi
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है।  उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।   
क्या दावा है याचिकाकर्ता का 
मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।  इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने श्रीमती गांधी एवं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 
 
याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लिया था।  याचिका के मुताबिक सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता मिली थी, जबकि 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। Edited by : Sudhir Sharma
इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सचसोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनायाTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?Negligence of Indigo Airlines: कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है। एयरलाइन का स्टाफ आपको एक सैंडविच और अगली फ्लाइट का वादा थमा देता है। आप थक-हारकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा दृश्य बदलिए। आप लंदन या पेरिस में हैं। वही एयरलाइन, वही गलती और वही फ्लाइट कैंसिल।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?देश में सभी एयरलाइंस के नियम एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ IndiGo airlines का ही सिस्‍टम क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ है, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इंडिगो की बड़ी संख्‍या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लाखों यात्री परेशान हैं, हजारों लोगों की यात्राएं संकट में है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल या देरी होने का सिलसिला आठवें दिन भी जारी है।

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमतMahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पहला टीजर जारी कर इसकी घोषणा की। अपकमिंग प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ XUV 7XO नाम से आएगी। महिन्द्रा की यह गाड़ी टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और MG हेक्टर प्लस को टक्कर देगी।

वंदे मातरम पर बहस के दौरान यह क्या कह गए पीएम मोदी, गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी

वंदे मातरम पर बहस के दौरान यह क्या कह गए पीएम मोदी, गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जीMamata Banerjee news in hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर उनका अपमान किया है।

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा मध्यप्रदेश में: भक्ति, धरोहर और इतिहास का संगम

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा मध्यप्रदेश में: भक्ति, धरोहर और इतिहास का संगमशहर में इन दिनों भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक उल्लास का रंग छाया हुआ है, क्योंकि निवासी दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदियों तक दुनिया से छिपे रहने के बाद, इतिहास में खोए हुए इन अंश को अब मध्यप्रदेश के कई शहरों में जनमानस के दर्शन हेतु यात्रा आयोजित की गई हे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकसमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने,सिंचाई सुविधाओं के विस्तार,सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ यादव का मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गईं।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
