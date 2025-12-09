Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

क्या दावा है याचिकाकर्ता का

मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने श्रीमती गांधी एवं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लिया था। याचिका के मुताबिक सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता मिली थी, जबकि 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। Edited by : Sudhir Sharma