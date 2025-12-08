सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (16:45 IST)

Priyanka Gandhi ने कहा- आजादी के 75 साल बाद वंदे मातरम पर बहस क्यों, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है सरकार

Vande Mataram
लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे आज की बहस अजीब लग रही है। वंदे मातरम में पूरा इतिहास छुपा हुआ है। आजादी के 75 साल बाद बहस क्यों। बंगाल चुनाव के कारण बहस करवाई जा रही है। 150 साल से वंदे मातरम भारतीयों के दिलों में है। 
उन्होंने कहा कि आज सदन में 'वंदे मातरम्' पर बहस की दो वजहें हैं।  1. बंगाल में चुनाव आने वाला है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं 2. जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। ऐसा कर मोदी सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मोदी जी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है। लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधी हूं- कोई कलाकार नहीं हूं। Edited by : Sudhir Sharma
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताChief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

LIVE: बंगाल चुनाव के कारण वंदे मातरम पर बहस, लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी

LIVE: बंगाल चुनाव के कारण वंदे मातरम पर बहस, लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड के नाम पर कैसे यात्रियों को फंसाती हैं एयरलाइंस, क्‍या है फायदे और नुकसान का खेल?

बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड के नाम पर कैसे यात्रियों को फंसाती हैं एयरलाइंस, क्‍या है फायदे और नुकसान का खेल?बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड के नाम पर एयरलाइंस यात्रियों को बहुत स्‍मार्ट तरीके से फंसाती हैं। एयरलाइंस हर चीज में अपना फायदा देखती है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हाल ही में इंडिगो संकट के बीच कई रिपोर्ट में यह सामने आ रहा है कि आखिर कैसे एयरलाइंस यात्रियों को फंसाती है और यात्री ठगे से रह जाते हैं।

अखिलेश के निशाने पर मोदी सरकार, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कसा तंज

अखिलेश के निशाने पर मोदी सरकार, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कसा तंज150 years of Vande Matram : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक किया और आज़ादी की लड़ाई में जान डाली। उन्होंने चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
