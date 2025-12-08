सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (15:01 IST)

अखिलेश के निशाने पर मोदी सरकार, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कसा तंज

akhilesh yadav
150 years of Vande Matram : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक किया और आज़ादी की लड़ाई में जान डाली। उन्होंने चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है। ALSO READ: वंदे मातरम के 150 वर्ष पर लोकसभा में चर्चा, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, क्यों याद आया आपातकाल?
 
उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम ने ऊर्जा दी। इस गीत से अंग्रेज घबरा गए। वंदे मातरम पर वैन के बाद भी लोग नहीं माने। इस गीत ने लाखों लोगों को जागरूक किया। वंदे मातरम से पूरा देश एकजुट हुआ। इससे अंग्रेज घबरा गए। 
 
अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर भारत पर राज किया, उसी तरह से सत्ता पक्ष लोगों को बांटकर, मतभेद पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहता है। सपा नेता ने कहा कि जो महापुरुष उनके नहीं है, उन्हें भी वो अपना बताते हैं।
 
सपा नेता ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है बल्कि निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने सभी को जोड़ा आज के 'दरारवादी' लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया। वंदे मातरम कोई राजनीति का विषय नहीं है। सत्ता पक्ष की बातों से लगता है कि वंदे मातरम उन्होंने ही लिखवाया है।
 
उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने देश की आजादी में भाग नहीं लिया, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। असल में ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग हैं। जैसे अंग्रेज लोगों को बांटकर राज करते थे, वैसे ही आज कुछ लोग बंटवारे का रास्ता अपना रहे हैं
edited by : Nrapendra Gupta
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताChief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मड़ला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे।

LIVE: वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, यह कोई दिखावा नहीं : अखिलेश

LIVE: वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, यह कोई दिखावा नहीं : अखिलेशLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

निश्चिंत होकर घर जाइए, 42 लोगों ने CM योगी को बताईं समस्याएं

निश्चिंत होकर घर जाइए, 42 लोगों ने CM योगी को बताईं समस्याएंChief Minister Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्तताओं के बीच भी सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। प्रदेश के हर तबके की खुशहाली के लिए सीएम योगी आमजन से सीधे मुखातिब होकर जनता दर्शन करते हैं। इसके जरिए वे सभी की समस्याएं सुनते और उनका निराकरण भी कराते हैं।

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त, 16 नक्सलियों का सरेंडर, शाह की डेडलाइन से पहले MMC ज़ोन नक्सल मुक्त

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त, 16 नक्सलियों का सरेंडर, शाह की डेडलाइन से पहले MMC ज़ोन नक्सल मुक्तमध्यप्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सली मुक्त हो गया है। आज जिले के लांजी के देवरबेली में चार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें बाालाघाट जिले में मोस्ट वांटेड नक्सली दीपक के साथ उसके चार साथियों ने सरेंडकर किया है। वहीं इससे पहले बालाघाट से सटे छत्तीगढ़ के खैरागढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।

Indigo के इंतजार में यात्री की मौत, हालात और हुए बदतर, अब भी रद्द हो रहीं उड़ानें, अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड

Indigo के इंतजार में यात्री की मौत, हालात और हुए बदतर, अब भी रद्द हो रहीं उड़ानें, अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंडदेशभर में Indigo सर्विस के हालात और ज्‍यादा खराब हो गई है। रविवार को और आज सोमवार को भी कई उड़ानें रद्द हो रहीं हैं। इंडिगो की सर्विस इस कदर बदतर हो गई हैं कि फ्लाइट का इंतजार करते और लगातार फ्लाइट कैंसिल होने के चलते एक यात्री की घबराहट के बाद मौत हो गई।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
