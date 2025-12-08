बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और बाद में सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया।

सौरभ को तेजप्रताप का हनुमान कहा जाता है। सौरभ उर्फ अविनाश ने आरोप लगाया है कि उन्हें तेज प्रताप यादव के आवास पर बुलाया गया था। वहां 20-30 लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें नंगा (न्यूड) करके उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का झूठा आरोप लगाया गया और उनसे जबरन कुछ लोगों (सुबोध राय और सत्येंद्र राय) को गाली देने के लिए कहा गया।

मोबाइल फोन जब्त कर लिया : अविनाश ने कहा कि मारपीट के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था और उनकी गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2015 से तेज प्रताप के लिए दिन-रात मेहनत की थी, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला।



सौरभ के आरोपों के अलावा, तेज प्रताप यादव एक अन्य मामले को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। यादव ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यादव ने दास पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि तेज प्रताप यादव की ओर से सौरभ उर्फ अविनाश द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नहीं भरा था बिजली बिल : पटना के बेउर इलाके में स्थित तेज प्रताप यादव के निजी मकान का बिजली बिल करीब तीन साल से बकाया था। यह राशि ब्याज के साथ बढ़कर 3 लाख 61 हजार से अधिक हो गई थी। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने आखिरी बार बिजली बिल जुलाई 2022 में जमा किया था। इसके बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ था। इसको लेकर बिजली विभाग पर भी सवाल उठे थे। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से नोटिस मिलने और मामला सुर्खियों में आने के बाद, तेज प्रताप यादव ने अब यह पूरा बकाया बिजली बिल जमा कर दिया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala