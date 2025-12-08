इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा सरकार देख रही है मामला

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये बात सही है कि लाखों यात्री परेशान हुए हैं, बहुत लोगों के जरूरी काम छूट गए, लेकिन सरकार इस मामले को देख रही है तो उन्हें संभालने दें। उन्होनें कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। समय पर कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि इंडिगो संकट छठे दिन भी जारी है। आज भी 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द की दी गई जबकि कई उड़ानें देरी से है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विमानन कंपनी को DGCA के नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक देना होगा जवाब। DGCA पहले ही साफ कर चुका है कि जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि 10 दिसंबर तक परिचालन स्थिर हो जाएगा। डीजीसीए की सख्‍ती के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं।

