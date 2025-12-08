इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

1 दिसंबर को इंडिगो के शेयरों की कीमत 5837 रुपए थी। 8 दिसंबर को सुबह करीब कंपनी के शेयर 4 फीसदी की गिरावट के साथ खुले और देखते ही देखते इसमें करीब 9.40% की गिरावट आई। हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ और सोमवार करीब ढाई बजे तक यह 8.67 प्रतिशत अंक की गिरावट के साथ 4905 रुपए पर थे। कंपनी के शेयरों में एक महीने में करीब 13 फीसदी गिरावट आई है। हालांकि इसने पिछले एक साल में करीब 8 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इंडिगो की बाजार में करीब 64 फीसदी हिस्सेदारी है। इस वजह से इंडिगो के संकट में फंसते ही देशभर में विमानन सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई। संकट की इस घड़ी में निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। कई ब्रोकरेज-हाउस ने इंडिगो के लिए अपने टारगेट प्राइज घटाए हैं। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि अगर परिचालन जल्द सामान्य हुआ, तो शेयर में वापसी हो सकती।

गौरतलब है कि डीजीसीए ने इंडिगो को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए आज शाम तक का समय दिया है। कंपनी अब तक टिकट रद्द होने के चलते 610 करोड़ रुपए का रिफंड कर चुकी है। अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकला तो कंपनी के शेयरों में और गिरावट आ सकती है।