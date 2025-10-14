मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (17:00 IST)

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहा

Sensex
स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 297 अंक टूट गया जबकि एनएसई निफ्टी में 82 अंक का नुकसान रहा। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपये घट गई। गिरावट में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का रहा। SBI, बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने इंडेक्स पर भारी दबाव डाला। एशिया तथा यूरोप के बाजारों में कमजोर रुख तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी के बीच घरेलू बाजार नुकसान में रहा। 
 
तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती लाभ को बरकरार नहीं रख पाया और अंत में 297.07 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,029.98 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 545.43 अंक तक लुढ़क गया था। 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 81.85 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनटीपीसी, ट्रेंट, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। नए घरेलू संकेतों के अभाव में शेयर बाजारों में व्यापक स्तर पर मुनाफावसूली देखने को मिली। इसका कारण एशिया और यूरोपीय बाजारों से कमजोर संकेतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के फिर से बढ़ने से जोखिम से बचने का रुख बढ़ा है। इससे सोने और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ओर आकर्षण बढ़ा है...।’’
 
एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.82 प्रतिशत टूटकर 62.17 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
 
सोमवार को भी आई थी गिरावट
शेयर बाजार के के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 240.10 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। सेंसेक्स सोमवार को 173.77 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 58 अंक का नुकसान रहा था। Edited by : Sudhir Sharma
