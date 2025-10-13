शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में आई गिरावट, एशियाई बाजारों में बिकवाली का दिखा असर
Share Market Update News : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में आज शेयर बाजार में गिरावट रही। एशियाई बाजारों में बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही। आज के कारोबार में सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी IT इंडेक्स में 0.9% की दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.69% नीचे फिसला। मिडकैप और स्मॉलकैप के शेयरों में भी कमजोरी दिखी।
मिडकैप और स्मॉलकैप के शेयरों में भी कमजोरी दिखी। सुबह बीएसई सेंसेक्स 422.75 अंक गिरकर 82,078.07 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 126 अंक टूटकर 25,159.35 पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 लाल निशान में जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 गिरावट में रहे। पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी देखी गई थी। दोनों इंडेक्स में 1.6% तक की बढ़त दर्ज हुई थी।
अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक विवाद ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है। इसका सीधा असर भारतीय इक्विटी मार्केट पर देखा जा रहा है। भारतीय बाजार के साथ-साथ एशियाई बाजारों में भी कमजोरी रही। MSCI का एशिया पैसिफिक इंडेक्स (जापान को छोड़कर) 1.4% तक गिर गया।
Edited By : Chetan Gour