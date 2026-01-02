शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Indore Water Case BJP councilor reveals he complained for three years, report finds dangerous bacteria
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (13:32 IST)

Indore Water Case: BJP पार्षद का खुलासा, 3 साल से कर रहे थे शिकायत, रिपोर्ट में मिले खतरनाक बैक्टीरिया

रिपोर्ट में मिले खतरनाक बैक्टीरिया, अब हैजा फैलने का डर, हाईकोर्ट में याचिका दायर

indore
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से लोगों की मौत के मामला अब राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहुंच गया है। खुलासा हुआ है कि पिछले तीन साल से लोग खराब पानी की शिकायत कर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब इंदौर प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद विभाग ने पानी के सैंपल लिए थे, उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं था। पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अब हैजा फैलने का डर भी सताने लगा है।

नगर निगम कमिश्‍नर दिलीप कुमार यादव ने इस बारे में बताया कि पानी के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है। पानी दूषित पाया गया। वह पीने योग्य नहीं था। हालांकि पानी की कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है।

पार्षद कमल वाघेला ने लगाए आरोप : घटना के तुल पकडने के बाद अब भागीरथपुरा क्षेत्र के पार्षद कमल बाघेला ने प्रशासन और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। कमल बाघेला ने बताया कि उन्होंने दूषित पानी की समस्या को लेकर 3 साल पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय भी इलाके में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा था। उन्‍होंने बताया कि नर्मदा का पानी गटर में, और गटर का पानी नर्मदा में मिल रहा था। बाद में 60 प्रतिशत इलाके में नर्मदा की नई लाइन से ये ठीक हुआ, लेकिन अब भी करीब 40 प्रतिशत काम बाकी है।

प्रशासन की लापरवाही : पार्षद कमल वाघेला ने बताया कि यह पूरी तरह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। मैंने कई बार कहा और शिकायत की। लेकिन कहीं टेंडर नहीं हुए तो कहीं वर्क ऑर्डर नहीं हुए। अब भी मैं साफ कह रहा हूं कि 40 प्रतिशत काम बाकी है, जिसे किया जाना चाहिए। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बीजेपी पार्षद ने कहा कि सिर्फ मौखिक ही नहीं, बल्कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने लिखित में भी संबंधित विभागों को शिकायत दी थी। शिकायत में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है।

पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया : घटना के बाद लिए गए पानी के सेंपल की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में सामने आया कि जो पानी भागीरथपुरा में सप्‍लाय हुआ, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया था। इसका खुलासा मेडिकल कॉलेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। यह पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन बीते एक माह से सप्लाई हो रहा था। उसे पीकर लोग बीमार हुए और 14 लोग अब तक इस मामले में जान गंवा चुके हैं। अभी भी पानी में बैक्टीरिया है या नहीं, इसके लिए लगातार 80 से 100 सैंपल नगर निगम बस्ती से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आशंका है कि मरीजों को हैजा भी हो सकता है।

हाईकोर्ट में दो याचिका दायर : भागीरथपुरा पानी कांड मामले में अब हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कुछ अहम निर्देश दिए हैं। पहली जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनाणी द्वारा दायर की गई, वहीं दूसरी याचिका कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने दाखिल की थी। इन याचिकाओं में दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ितों के निःशुल्क इलाज और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई है।

15 लोगों की मौत, 30 गंभीर : बता दें कि भागीरथपुरा में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज अब भी भर्ती हैं, जिनमें 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, पांच हजार से ज्यादा मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। बता दें कि यह नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछ

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ऐलान किया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर चलाई जाएगी। देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेनों में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की नई ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लेकर आ रही है।

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकान

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकानदबंगों की प्रताड़ना की शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नये साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर आया जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका करोड़ों का मकान उसे दिलाकर भूमाफियों को बंदी बना लिया। अपने मेजर पिता और भाई-बहन को खोने के बाद से अंजना सीजोफ्रेनिया से जूझ रही हैं और रिहैब सेंटर में हैं।

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतें

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतेंकेंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पीने वाले और पान मसाला खाने को महंगाई झटका लगेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर जीएसटी के तहत 40 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमला

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमलाVladimir Putin news in Hindi : अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के घर ड्रोन हमला नहीं किया था। पुतिन के दावे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी।

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगेIndore Contaminated Water : देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

LIVE: भाजपा पार्षद का दावा, इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 की मौत

LIVE: भाजपा पार्षद का दावा, इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्‍या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्‍टि हुई। पल पल की जानकारी...

चौमूं में चला बुलडोजर, मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ था बवाल

चौमूं में चला बुलडोजर, मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ था बवालRajasthan News in hindi : राजस्थान के चौमूं में प्रशासन ने मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुए विवाद में पत्थर चलाने के मामले में उपद्रवियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लिया। चौमूं हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत

Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबतWeather Update News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है।जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को पत्र, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं...

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को पत्र, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं...Zohran Mamdani news in Hindi : न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को एक पत्र लिखा है। इसमें ममदानी ने उमर और उनके परिवार से मुलाकात का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं।

इंजीनियरिंग छात्रों ने जनक पलटा मगिलिगन से सस्टेनेबिलिटी के गुर सीखे

इंजीनियरिंग छात्रों ने जनक पलटा मगिलिगन से सस्टेनेबिलिटी के गुर सीखेइंदौर के एक्रोपोलिस के इंजीनियरिंग छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर सनावादिया स्थित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए। सेंटर की निदेशिका पद्मश्री डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने उनका स्वागत कर संक्षिप्त परिचय के बाद अपने जैव विविधता फार्म में फूलों फलों और सब्जियों वनस्पतियों...

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com