बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Rajwada will be a no vehicle zone for the next 6 days, impact of Webdunia news
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (14:07 IST)

राजवाड़ा अगले 6 दिनों के लिए नो व्‍हीकल जोन, सिग्‍नल पर भी तैनात हुए ट्रैफिक जवान, वेबदुनिया की खबर का असर

Indore traffic
इंदौर का यातायात विभाग हरकत में आया है। अब राजवाड़ा क्षेत्र को जहां नो व्‍हीकल जोन घोषित किया गया है, वहीं शहर में कई जगह सिग्‍नल पर ट्रैफिक जवान नजर आ रहे हैं। शहर की बदहाल यातायात और जाम को लेकर मंगलवार को वेबदुनिया ने ‘बेलगाम ट्रैफिक बेबस पुलिस’ शीर्षक से शहर के बदहाल ट्रैफिक को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस दौरान हमने आनंद कलादगि, डीसीपी, ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी संतोष कौल से सीधी बात कर पूरे शहर की ट्रैफिक समस्‍या के बारे में विस्‍तार से चर्चा की थी।

इसके बाद अब पुलिस ने अपना अमला शहर में उतारा है और ट्रैफिक को दिवाली तक व्‍यवस्‍थित करने के लिए काम शुरू किया है। राजवाडा पर बैरिकेडिंग कर के वाहनों को बाजार में जाने से रोका जा रहा है। वहीं सिग्‍नलों पर ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है।
Indore traffic
21 अक्टूबर तक नो व्हीकल झोन: इस कार्रवाई के तहत राजवाड़ा क्षेत्र को बुधवार से 21 अक्टूबर तक नो व्हीकल झोन घोषित किया है। राजवाड़ा की तरफ चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो, सिटी बस, कार आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि  सवाल यह भी उठ रहा है कि यहां आने वाला वाहन चालक अगर राजवाडा जाता है तो वो अपने वाहन कहां पार्क करेगा। जो पार्किंग स्थल ट्रैफिक विभाग ने सुझाए है, वहां वाहन खड़े करने की जगह नहीं बचती। अफसरों को अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। 21 अक्टूबर तक दोपहर 12 से रात 9 बजे तक राजवाड़ा क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा।

यहां होगी पार्किंग : बता दें कि ट्रैफिक विभाग ने दो पहिया व चार पहिया वाहनों को राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पार्किंग स्थलों पर खड़े करने के लिए कहा है। नगर निगम की तरफ से आने वाले वाहन एमजी रोड से फ्रूट मार्केट, कृष्णा पूरा छत्री स्थित न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। संजय सेतु की तरफ से आने वाले वाहन संजय सेतु, नन्दलाल पूरा, कृष्णा पूरा छतरी न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। मच्छी बाजार की तरफ से आने वाले वाहन यशवंत रोड, नरसिंग बाजार चौक, मालगंज, सुभाष चौक पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। बड़ा गणपति की तरफ से आने वाले वाहन बड़ा गणपति, मल्हार गंज थानासुभाष चौक पार्किंग में पार्क करेंगे।

ट्रैफिक होगा डायवर्ट : राजवाड़ा का ट्रैफिक मल्हारगंज, छिपा बाखल गली, गोराकुंड चौराहा, सुभाष चौक, इमली बाजार चौराहा, मालगंज चौराहा, नरसिंह बाजार चौराहा, पीपली बाजार तिराहा, यशवंत रोड चौराहा, पंढरीनाथ मंदिर चौक, रेशम गली, नंदलाल पुरा चौक, संजय सेतु, फ्रूट मार्केट, हेमिल्टन रोड, मृगनयनी चौराहा, नगर निगम चौराहा की तरफ मोड़ा जाएगा।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

और भी वीडियो देखें

उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायताChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) की बैठक में पंजीकृत लगभग 10 हजार श्रमिकों एवं उनके परिजनों को कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की।

2025 में गोल्ड लोन की ब्याज दरें क्या हैं? आज के सोने के भाव के हिसाब से जानें कितना मिलेगा लोन

2025 में गोल्ड लोन की ब्याज दरें क्या हैं? आज के सोने के भाव के हिसाब से जानें कितना मिलेगा लोनGold loan interest rate: जब आपको अचानक पैसों की ज़रूरत हो, जैसे बच्चों की स्कूल फीस, किसी मेडिकल इमरजेंसी, या अपने व्यापार में पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता, तो बैंक से पर्सनल लोन लेने की लंबी और थोड़ी जटिल प्रक्रिया से बचना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में, गोल्ड लोन एक आसान, सुरक्षित और तेज़ विकल्प के रूप में सामने आता है, जो आपकी ज़रूरतों को तुरंत पूरा कर सकता है।

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवारJDU first list of Candidates : बिहार विधानसभा चुनावों में राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी की खबरों की बीच नीतीश कुमार की जदयू ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 4 ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है जो चिराग पासवान की लोजपा आर को अलॉट हुई है।

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमान

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमानपिछले 2 वर्ष से जारी लड़ाई और इसराइली बमबारी में ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है, जिसे फिर से खड़ा करने और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 70 अरब डॉलर की धनराशि की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, ग़ाज़ा का 84 प्रतिशत हिस्सा विध्वंस का शिकार हुआ है और कुछ इलाक़ों में तो यह 92 फ़ीसदी तक है। संयुक्त राष्ट्र, योरोपीय संघ और विश्व बैंक के एक आकलन में ग़ाज़ा में हुई क्षति की क़ीमत 70 अरब डॉलर आंकी गई है।

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तारAshley Tellis News in hindi : अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे एश्ले जे टेलीस को पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर चीन के अधिकारियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। भारत अमेरिका संबंधों की हिमायती रहे टेलीस की गिरफ्तारी की खबर से सभी हैरान रह गए।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com