राजवाड़ा अगले 6 दिनों के लिए नो व्‍हीकल जोन, सिग्‍नल पर भी तैनात हुए ट्रैफिक जवान, वेबदुनिया की खबर का असर

इंदौर का यातायात विभाग हरकत में आया है। अब राजवाड़ा क्षेत्र को जहां नो व्‍हीकल जोन घोषित किया गया है, वहीं शहर में कई जगह सिग्‍नल पर ट्रैफिक जवान नजर आ रहे हैं। शहर की बदहाल यातायात और जाम को लेकर मंगलवार कोशीर्षक से शहर के बदहाल ट्रैफिक को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस दौरान हमने आनंद कलादगि, डीसीपी, ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी संतोष कौल से सीधी बात कर पूरे शहर की ट्रैफिक समस्‍या के बारे में विस्‍तार से चर्चा की थी।इसके बाद अब पुलिस ने अपना अमला शहर में उतारा है और ट्रैफिक को दिवाली तक व्‍यवस्‍थित करने के लिए काम शुरू किया है। राजवाडा पर बैरिकेडिंग कर के वाहनों को बाजार में जाने से रोका जा रहा है। वहीं सिग्‍नलों पर ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है।: इस कार्रवाई के तहत राजवाड़ा क्षेत्र को बुधवार से 21 अक्टूबर तक नो व्हीकल झोन घोषित किया है। राजवाड़ा की तरफ चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो, सिटी बस, कार आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि यहां आने वाला वाहन चालक अगर राजवाडा जाता है तो वो अपने वाहन कहां पार्क करेगा। जो पार्किंग स्थल ट्रैफिक विभाग ने सुझाए है, वहां वाहन खड़े करने की जगह नहीं बचती। अफसरों को अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। 21 अक्टूबर तक दोपहर 12 से रात 9 बजे तक राजवाड़ा क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा।बता दें कि ट्रैफिक विभाग ने दो पहिया व चार पहिया वाहनों को राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पार्किंग स्थलों पर खड़े करने के लिए कहा है। नगर निगम की तरफ से आने वाले वाहन एमजी रोड से फ्रूट मार्केट, कृष्णा पूरा छत्री स्थित न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। संजय सेतु की तरफ से आने वाले वाहन संजय सेतु, नन्दलाल पूरा, कृष्णा पूरा छतरी न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। मच्छी बाजार की तरफ से आने वाले वाहन यशवंत रोड, नरसिंग बाजार चौक, मालगंज, सुभाष चौक पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। बड़ा गणपति की तरफ से आने वाले वाहन बड़ा गणपति, मल्हार गंज थानासुभाष चौक पार्किंग में पार्क करेंगे।राजवाड़ा का ट्रैफिक मल्हारगंज, छिपा बाखल गली, गोराकुंड चौराहा, सुभाष चौक, इमली बाजार चौराहा, मालगंज चौराहा, नरसिंह बाजार चौराहा, पीपली बाजार तिराहा, यशवंत रोड चौराहा, पंढरीनाथ मंदिर चौक, रेशम गली, नंदलाल पुरा चौक, संजय सेतु, फ्रूट मार्केट, हेमिल्टन रोड, मृगनयनी चौराहा, नगर निगम चौराहा की तरफ मोड़ा जाएगा।