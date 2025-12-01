सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (09:38 IST)

दिल्ली धमाके को लेकर NIA का कश्मीर में बड़ा एक्शन, आतंकियों के घरों में ताबड़तोड़ छापे

srinagar blast
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान इस मामले में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है।

एनआईए की टीमों ने लाल किले विस्फोट मामले में कश्मीर के आठ स्थानों पर छापेमारी की.शोपियां के नदिगाम गांव में गिरफ्तार मौलवी इरफान के घर समेत पुलवामा के मलंगपोरा और संबूरा में छापेमारी की गई.मौलवी इरफान को इस मामले में मुख्य कड़ी माना जा रहा है और वह एनआईए की हिरासत में है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की टीमों ने सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कश्मीर में कई जगहों पर रेड की है। जानकारी के अनुसार करीब 8 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। NIA ने सोमवार सुबह शोपियां के नदिगाम गांव में गिरफ्तार मौलवी इरफ़ान के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा पुलवामा के मलंगपोरा में डॉ. अदील और डॉ. मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी ली गई। जबकि संबूरा (पुलवामा) में आमिर के घर पर भी रेड की गई है। टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान इस मामले में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है।

बता दें कि अदील राठेर और मौलवी इरफान इस समय एनआईए की हिरासत में है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों और मौलवी इरफान को शनिवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी चार आरोपियों- मुजम्मिल गनई, अदील राठेर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागय को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था। जिन्होंने चारों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि दस नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटकों से लदी आई20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसे डॉ. उमर-उन-नबी चला रहा था। 
Edited By: Navin Rangiyal 
