घबराइए, आप इंदौर में हैं, धूल-गढ्ढे और जाम से जनता त्रस्त, जिम्मेदार सोशल मीडिया पर मस्त!

Indore
घबराइए मत, आप इंदौर में हैं! या शायद घबराना ही चाहिए, क्योंकि देश के सबसे साफ शहर की सूरत अब धूल, गड्ढों और ट्रैफिक जाम से बुरी तरह बिगड़ चुकी है। लखनऊ की तहजीब-तमीज वाली सड़कों पर लगे बोर्ड "मुस्कराइए, आप लखनऊ में हैं" की तरह, अगर इंदौर में भी बोर्ड लगें तो लिखा होना चाहिए – "सावधान, धूल-स्नान की तैयारी कर लीजिए!"
हाल ही में लखनऊ से एक बड़े साहब रोड से आए। देवास से इंदौर तक की यात्रा ने उनकी हालत खराब कर दी। जैसे ही पहुंचे, बोले, "साहब, ये धूल-धक्कड़ और इतने गड्ढे? कोई खैरख्वाह नहीं है क्या आपके शहर का?" सात सालों की स्वच्छता का गुरूर एक झटके में धूल में उड़ गया। मेहमान को पोहा-जलेबी खिलाकर मनाने की कोशिश की, लेकिन बीआरटीएस के जाल में उलझ गए। साहब का मूड और खराब!
जैसे-तैसे छप्पन दुकान पर खिलापिला कर मामला शांत किया, लेकिन रात में सराफा का वादा करने पर साहब ने नाक सिकोड़ी। "वही जगह जहां चाट-चौपाटी और सराफा वालों का झगड़ा चल रहा है? अब तो इंदौरी खान-पान की जगह हिप-हॉप फूड आइटम्स मिलते हैं। होटल में ही कुछ मंगा लें!" सराफा, जो कभी इंदौर की शान था, अब विवादों और बदलावों का शिकार। पारंपरिक स्वाद गायब, नई चीजें आ रही हैं – लेकिन शहर की असली पहचान कहीं खो सी गई लगती है।
यह सिर्फ एक मेहमान की शिकायत नहीं, बल्कि हर उस इंदौरी की रोजमर्रा की हकीकत है जो इस जंग से जूझता है। स्वच्छता के अवॉर्ड तो जीत लें, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा क्यों? शहर में अब 33 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हो चुके हैं, जहां गड्ढे, धूल और खराब सड़कों के कारण सबसे अधिक हादसे होते हैं – बायपास रोड भी इनमें शुमार। बीआरटीएस का चक्रव्यूह तो जैसे शहर का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। फरवरी 2025 में सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा, और प्रक्रिया शुरू हो गई। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कदम उठा, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुधरेगा। लेकिन तब तक कितने जाम झेलने पड़ेंगे?
शहर की सड़कों पर शायद होलकर राजवंश का खजाना गड़ा हैं – जब जिसका मन करे, विकास के नाम पर खुदाई शुरू हो जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सरकारी विभाग इतने "स्मार्ट" हैं कि हमारी समझ से कहीं आगे निकल चुके हैं। बिना प्लानिंग के सड़कें खोदी जाती हैं, और महीनों तक वैसी ही पड़ी रहती हैं।
जून 2025 में इंदौर-देवास रोड पर 32 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। लोग घंटों फंसे रहे, और सेवा मार्गों पर गड्ढे-कीचड़ ने हालात और बिगाड़ दिए। जुलाई में हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई – घंटों के जाम पर सवाल उठे, और कोर्ट भड़क गया। ई-रिक्शा, अवैध पार्किंग और बायपास के गड्ढे – ये सब मिलकर शहर को जाम का अड्डा बना चुके हैं। यह सब देखकर लगता है कि इंदौर का विकास सिर्फ कागजों पर सिमट गया है। जनप्रतिनिधि अक्सर इवेंट में सम्मान लेते-देते दिखते हैं, हां सोशल मीडिया पर त्यौहार मनाते, स्वैग दिखाते – इनकी खुशहाल और चैन-ओ-सुकून से भरी जिंदगी की ढेरों तस्वीरें देख जनता भी "मैं भी नेता बनूंगा" के मुगालते पाल लेती है। जनसेवक अफसरों के सामंती तौर-तरीकों और सरकारी विभागों की "स्मार्टनेस" आम आदमी की जिंदगी को त्रासदी बना रही है।
जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने ट्रैफिक जाम पर सुनवाई की, जहां अवैध पार्किंग और गड्ढों की पोल खुली। लेकिन घोषणाओं से आगे क्या? शहरवासी त्रस्त हैं– धूल से सांसें फूल रही हैं, गड्ढों से वाहन खराब हो रहे हैं, जाम से समय बर्बाद। पिछले तीन महीनों में गड्ढों के कारण लगभग 50 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें राऊ सर्कल और क्षिप्रा के बीच एक ट्रक पलट गया, चालक और हेल्पर घायल हो गए। एमवाई अस्पताल में हर रोज 4-5 नए मरीज आ रहे हैं, जिनकी पीठ और गर्दन की चोटें गड्ढों के झटकों से हुई हैं – पिछले दो महीनों में 40% की बढ़ोतरी।
स्वच्छता का तमगा तो चमक रहा है, लेकिन सड़कों की हकीकत कड़वी सच्चाई बयान कर रही है। अब वक्त है जागने का। हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां विकास जनता की सुविधा के लिए हो, न कि अफसरों की जेब भरने के लिए। बीआरटीएस हटे, सड़कें मरम्मत हों, ट्रैफिक प्लानिंग हो। इंदौर फिर से वो शहर बने जहां मेहमान मुस्कराएं, न कि घबराएं। क्योंकि यह शहर हमारा है – धूल-गड्ढों से ऊपर उठकर, हम इसे चमका सकते हैं। जागो इंदौर, अपनी किस्मत खुद लिखो!
भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

5 में से 4 दिन खुश रहे निवेशक, क्या होगा चीन पर ट्रंप टैरिफ का शेयर बाजार पर असर

5 में से 4 दिन खुश रहे निवेशक, क्या होगा चीन पर ट्रंप टैरिफ का शेयर बाजार पर असरShare market review Market ki Baat : अमेरिका में शटडाउन, आईपीओ को जबरदस्त प्रतिसाद और डीआईआई के समर्थन से भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता अच्छा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी 5 में से 4 दिन हरे निशाने में बंद हुए। सेंसेक्स 1294 अंक बढ़ तो निफ्टी 392 अंक बढ़ा। हालांकि बाजार अभी भी अनिश्चितताओं की चपेट में है। अगले हफ्ते चीन पर ट्रंप टैरिफ का शेयर बाजार पर असर दिख सकता है। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।

अब राहुल के लिए मांगा नोबेल, किसने की यह मांग, भाजपा ने कसा तंज

अब राहुल के लिए मांगा नोबेल, किसने की यह मांग, भाजपा ने कसा तंजDemand for Nobel Prize for Rahul Gandhi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्‍कार की मांग के बाद अब कांग्रेस ने भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से राहुल गांधी की तुलना कर उन्‍हें भी नोबेल पुरस्‍कार से सम्‍मानित करने की मांग कर डाली है। दरअसल यह मांग कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मारिया और राहुल के बीच कई समानताएं गिनाते हुए की है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की इस मांग पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तंज कसा है।

जिन दवाओं पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध, मप्र सरकार ने उन्‍हीं को खरीदकर बांट दिया, CAG का खुलासा

जिन दवाओं पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध, मप्र सरकार ने उन्‍हीं को खरीदकर बांट दिया, CAG का खुलासाकेंद्र सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, मध्‍यप्रदेश की हेल्‍थ एजेंसी ने उन्‍ही दवाओं को खरीद लिया और वितरित कर दिया। कैग (CAG) (नियंत्रक महालेखाकार) की रिपोर्ट में इस चौंकाने वाले कारनामे का खुलासा हुआ है। इन प्रतिबंधित दवाओं को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मानव के इस्‍तेमाल के लिए पूरी तरह से निषिद्ध माना था।

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजा

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजाADGP Puran Kumar suicide case: हरियाणा में एडीजीपी वाई. पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या के मामले में नई चीज सामने आई है। परिवार ने दावा किया है कि उनकी सहमति के बिना शव को पीजीआईएमईआर स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवार का कहना है कि एडीजीपी स्तर के अधिकारी की मृत्यु को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
