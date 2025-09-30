मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. No entry for Jihadis in Sitalamata market in indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (17:25 IST)

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगल

sitla mata bazaar
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
इंदौर इन दिनों लव जिहाद की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में भापजा विधायक और पूर्व महापौर के बेटे एकलव्‍य गौड़ ने सीतलाबाजार की दुकानों से मुस्‍लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का अभियान चलाया था।

एकलव्‍य गौड़ का कहना है कि दुकानों में काम करने वाले मुस्‍लिम कर्मचारी हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इसलिए इन्‍हें नौकरी से निकाला जाए। इसके बाद कुछ व्‍यापारियों ने मुस्‍लिम कर्मचारियों को अपनी दुकानों से निकालने की कार्रवाई भी की है।
दिग्‍विजय पहुंचे थे सराफा थाने : इस पूरे कांड के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्‍विजय सिंह ने इस अभियान के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस अभियान को प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। इसके बाद शनिवार को पूर्व सीएम दिग्‍विजय सिंह इंदौर के सीतलामाता बाजार और सराफा थाना एकलव्‍य के खिलाफ एफआईआर के लिए पहुंचे थे। जहां हिंदू संगठन के सदस्‍यों और कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया और उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी थी।
अब एकलव्‍य गौड़ ने लगाए बैनर पोस्‍टर : इसके बाद एकलव्‍य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्‍टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्‍टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्‍टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।
sitla mata bazaar
क्‍या कहा व्‍यापारियों ने : सीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने वेबदुनिया को बताया कि इस पूरे अभियान के बाद कुछ व्‍यापारियों ने मुस्‍लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। व्‍यापारियों का कहना है कि भरोसा कर के कई सालों पहले रखे गए कर्मचारियों की भी इस तरह की शिकायतें आ रही थीं, इसके बाद सीतलामाता बाजार के व्‍यापारी इस अभियान में एकलव्‍य गौड़ के साथ हैं।

खजराना पार्षद ने कही ये बात : इस पूरे विवाद के बाद जब सीतलामाता बाजार के व्‍यापारियों ने कुछ कर्मचारियों को अपने यहां से हटा दिया है। ऐसे में इंदौर के खजराना के वार्ड 39 की पार्षद रुबीना खान ने खजराना के हिंदू और मुसलमान दुकानदारों से अपील की है कि सीतलामाता बाजार से निकाले गए मुस्‍लिम कर्मचारियों को वे अपने यहां काम दें। उन्‍होंने कहा कि खजराना कपड़ों का बड़ा बाजार है, यहां का माल किफायती भी है, सभी यहां आए और खरीददारी करें। यहां सबका स्‍वागत है। बता दें कि खजराना क्षेत्र इंदौर का मुस्‍लिम बहुल क्षेत्र है।

क्‍यों इंदौर में गरमाई राजनीति : बता दें कि सीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और भागीदारों को हटाने के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के फरमान जारी किया था कि मुस्‍लिम कर्मचारियों को दुकानों से हटाया जाए। इस पर अब राजनीति धीरे-धीरे गरमाने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र एकलव्‍य पर एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। इस बीच बाजार में भी इस पूरे प्रकरण पर सरगर्मी तेज हो गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

और भी वीडियो देखें

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेकचुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा SIR के आलोक में दिनांक 30.09.2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ है

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ हैHema Malini on Vijay rally stampade : भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में कुछ तो गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं।

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कीLatest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव से फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी। लोग आयोग द्वारा जारी की गई लिंक के जरिए वोटिर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पल पल की जानकारी...

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ाLadakh news in hindi : करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात केडीए ने लद्दाख के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अब एक और झटका दिया है। उसने 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत में शिरकत करने से इंकार कर दिया है। इससे पहले लेह अपेक्स बाडी अर्थात एलएबी बातचीत के लिए शर्तें रखते हुए बातचीत से पीछे हट चुकी है। नतीजतन नए हालात में न ही लद्दाख मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है न ही शांति के लौटने के आसर नजर आ रहे हैं।

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com