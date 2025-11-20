गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Nitish Kumar has created a record, Pawan Chamling holds record for being longest serving Chief Minister
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (18:09 IST)

नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्ज

Nitish Kumar made a record
Nitish Kumar made a record: बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी यह रिकॉर्ड उनके नाम ही था। नीतीश से पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. जयललिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने 6-6 बार मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी। सबसे ज्यादा समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब भी पवन चामलिंग के नाम दर्ज है। 
 
मुख्‍यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल 18 साल से अधिक का हो चुका है। नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें 7 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। 24 नवंबर 2005 को नीतीश ने पूर्ण बहुमत के साथ मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली। 2010 में पूर्ण बहुमत के साथ वे तीसरी बार मुख्‍यमंत्री बने। ALSO READ: बिहार में नीतीश सरकार, रमा निषाद से श्रेयसी सिंह तक जानिए कौन हैं कैबिनेट के नए चेहरे?
 
बिहार में सबसे लंबा शासन : 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश ने मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर जीतन राम मांझी मुख्‍यमंत्री बने थे। इसके बाद पार्टियों और गठबंधनों को अलट-पलट करते हुए नीतीश मुख्‍यमंत्री पद की कुर्सी से चिपके रहे। नीतीश कुमार यदि यह कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो भी सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का पवन चामलिंग का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। हालांकि नीतीश बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने वाले नेता हैं। ALSO READ: बिहार में 10वीं बार नीतीश राज, 2 डिप्टी सीएम, 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली
 
भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम दर्ज है, वे दिसंबर 1994 से मई 2019 तक सिक्किम के मुख्‍यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल लगभग 24 वर्ष, 165 दिन रहा, जो कि भारत में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक हैं, जिनका कार्यकाल 24 वर्ष, 99 दिन रहा। वे मार्च 2000 से जून 2024 तक ओडिशा के मुख्‍यमंत्री रहे। इस सूची में तीसरे स्थान पर कॉमरेड ज्योति बसु हैं, जो जून 1977 से नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 23 वर्ष, 137 दिन रहा। 
 
नीतीश कुमार का कुल कार्यकाल उनके 10 बार शपथ लेने के बावजूद, बीच-बीच के संक्षिप्त अंतरालों (जैसे 2000 में 7 दिन, 2014-15 में 9 महीने) के कारण पवन कुमार चामलिंग या नवीन पटनायक जितना लंबा नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिरता और गठबंधन बदलने की क्षमता उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बनाती है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगी

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगीPakistan News : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने न सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि भारत को भी धमकी दे दी है।

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातमहाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महायुति खटपट के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली रवाना होने से राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है। महायुति में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर निगम चुनाव की राजनीति को लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों से मतभेद हो गया है।

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआRussias major attack on Ukraine: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं।

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लानएप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारीWhatsApp में 7 साल पुरानी बड़ी खामी उजागर : 3.5 बिलियन नंबर और प्रोफाइल फोटो स्क्रैप हुए

और भी वीडियो देखें

G-20 शिखर सम्मेलन शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे PM मोदी, जानिए भारत कैसे लिखेगा कूटनीतिक इतिहास

G-20 शिखर सम्मेलन शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे PM मोदी, जानिए भारत कैसे लिखेगा कूटनीतिक इतिहासG-20 Summit, Prime Minister Narendra Modi : दक्षिण अफ्रीका G-20 का सदस्य बनने के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। इस दौरान वे 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की चौथी यात्रा होगी।

UP में स्मार्ट मीटर बने उपभोक्ताओं की सुविधा का नया आधार, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिल रही विश्‍वस्‍तरीय सेवा

UP में स्मार्ट मीटर बने उपभोक्ताओं की सुविधा का नया आधार, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिल रही विश्‍वस्‍तरीय सेवाUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के प्रत्येक उपभोक्ता को पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बिजली सेवाएं उपलब्ध कराना एक मिशन बन चुका है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए स्मार्ट मीटर परियोजना को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। अब तक लगभग 62 लाख 65 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 9 लाख 78 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का है।

नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : बिहार में नई सरकार के गठन के अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो समर्थकों के बीच अद्भुत उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते ही लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए।

Delhi : किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातें

Delhi : किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातेंदिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 साल के एक छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मीडिया खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापूर तालुका के ढवलश्वर गांव का रहने वाला शौर्य प्रदीप पाटील 18 नवंबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से कूद गया।

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआ

Al-Falah University कैसे बनी आतंक का अड्डा, पढिए अब तक क्या क्या हुआAl-Falah University : दिल्ली बम धमाके मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की जांच जारी है। इस मामले में अब तक कई लोगों का नाम आया है। इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के धौज में स्थित ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित डॉ. उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com