SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहा

SIR In Bengal : बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची की जांच का गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है।





बंगाल की मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदाता सूची में चल रही विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। सीएम ममता ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर 'अमानवीय' कार्य दबाव का हवाला दिया है, जो राज्यभर में घर-घर जाकर यह प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी गई है।





प्रपत्र वितरण का काम लगभग पूरा

चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र का वितरण लगभग पूरा हो गया है और लगभग 99 प्रतिशत मतदाताओं को आंशिक रूप से भरा हुआ दस्तावेज मिल गया है। अपने दैनिक एसआईआर बुलेटिन में आयोग ने कहा कि 50.97 करोड़ मतदाताओं में से 50.40 करोड़ को फॉर्म जारी किए गए हैं, जो 98.89 प्रतिशत है।





AI से मतदाताओं की पहचान केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फर्जी मतदाताओं की पहचान करने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस) आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। एआई प्रणाली मतदाता डाटाबेस में तस्वीरों का विश्लेषण करके फर्जी मतदाताओं की पहचान करने में मदद करेगी। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) बांटना, इकट्ठा करना और डिजिटाइजेशन का काम 25-26 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा।



