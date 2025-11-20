2003 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें? आसानी से जानिए पूरी प्रक्रिया

2003 voter list how to check name : भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। यदि किसी कारण से आपके परिवार के आवेदन नहीं पहुंचे हैं तो आपको तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करना चाहिए।

एसआईआर आवेदन पर बीएलओ का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होता है। अपने आसपास जिस भी व्यक्ति अथवा परिवार के पास फॉर्म आया हो, वहां से बीएलओ का नंबर लेकर आप उससे बात कर सकते हैं।

इस दौरान लोगों को सबसे बड़ी समस्या 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में आ रही है। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार (यहां रिश्तेदार से तात्पर्य माता-पिता और दादा-दादी से है) का नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपके 2003 का मतदाता परिचय पत्र है तो आपको सूची में नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मतदाता पहचान में पत्र में उल्लेखित मतदाता क्रमांक, भाग क्रमांक और विधानसभा क्षेत्र का नाम एसआईआर फॉर्म में भर सकते हैं।

इस तरह ढूंढें नाम : उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में अपना नाम ढूंढने के लिए इस साइट https://ceoelection.mp.gov.in/VL2003.aspx पर जाएं। सबसे पहले अपना जिला चुनें, इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र चुनें। फिर कैप्चा कोड एंटर करें। जैसे ही आप 'सबमिट' बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतदान केन्द्रों की सूची खुल जाएगी। 2003 में आपने या आपके माता-पिता ने जिस भी मतदान केन्द्र पर मतदान किया हो, उसे चुनें। उसके बाद मतदाता सूची की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं।

ध्यान रहे इसमें सर्च की व्यवस्था नहीं है। आपको सूची में नाम एक-एक कर ही देखना होगा। यदि आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के नाम मालूम हैं तो इस सूची में ढूंढना आसान हो जाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala