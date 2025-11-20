गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. How to check name in 2003 voter list
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (13:37 IST)

2003 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें? आसानी से जानिए पूरी प्रक्रिया

मतदाता सूची पुनरीक्षण
2003 voter list how to check name : भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। यदि किसी कारण से आपके परिवार के आवेदन नहीं पहुंचे हैं तो आपको तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करना चाहिए।
 
एसआईआर आवेदन पर बीएलओ का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होता है। अपने आसपास जिस भी व्यक्ति अथवा परिवार के पास फॉर्म आया हो, वहां से बीएलओ का नंबर लेकर आप उससे बात कर सकते हैं।
 
इस दौरान लोगों को सबसे बड़ी समस्या 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में आ रही है। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार (यहां रिश्तेदार से तात्पर्य माता-पिता और दादा-दादी से है) का नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपके 2003 का मतदाता परिचय पत्र है तो आपको सूची में नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मतदाता पहचान में पत्र में उल्लेखित मतदाता क्रमांक, भाग क्रमांक और विधानसभा क्षेत्र का नाम एसआईआर फॉर्म में भर सकते हैं।  
 
इस तरह ढूंढें नाम : उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में अपना नाम ढूंढने के लिए इस साइट https://ceoelection.mp.gov.in/VL2003.aspx पर जाएं। सबसे पहले अपना जिला चुनें, इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र चुनें। फिर कैप्चा कोड एंटर करें। जैसे ही आप 'सबमिट' बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतदान केन्द्रों की सूची खुल जाएगी। 2003 में आपने या आपके माता-पिता ने जिस भी मतदान केन्द्र पर मतदान किया हो, उसे चुनें। उसके बाद मतदाता सूची की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। 
ध्यान रहे इसमें सर्च की व्यवस्था नहीं है। आपको सूची में नाम एक-एक कर ही देखना होगा। यदि आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के नाम मालूम हैं तो इस सूची में ढूंढना आसान हो जाएगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगी

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगीPakistan News : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने न सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि भारत को भी धमकी दे दी है।

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातमहाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महायुति खटपट के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली रवाना होने से राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है। महायुति में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर निगम चुनाव की राजनीति को लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों से मतभेद हो गया है।

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआRussias major attack on Ukraine: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं।

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लानएप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारीWhatsApp में 7 साल पुरानी बड़ी खामी उजागर : 3.5 बिलियन नंबर और प्रोफाइल फोटो स्क्रैप हुए

और भी वीडियो देखें

मध्यप्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का आगाज, भोपाल से पचमढ़ी का सफर एक घंटे में, उज्जैन से ओंकारेश्वर 30 मिनट में पहुंचे

मध्यप्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का आगाज, भोपाल से पचमढ़ी का सफर एक घंटे में, उज्जैन से ओंकारेश्वर 30 मिनट में पहुंचेमध्यप्रदेश में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो गई है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग तक की यात्रा अब मात्र 20–40 मिनट में संभव होगी, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा भी केवल एक घंटे में पूरी हो जाएगी। सेवा की बुकिंग www.flyola.in, https://air.irctc.co.in/flyola और https://transbharat.in/ पर उपलब्ध होगी।

दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4

दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4Delhi-NCR Air Quality Update News : दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI 443 तक पहुंच गया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकारों से कार्यक्रमों की नई तिथियां तय करने और छात्रों को दूसरा मौका देने की सलाह दी है। हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।

बिहार में 10वीं बार नीतीश राज, 2 डिप्टी सीएम, 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली

बिहार में 10वीं बार नीतीश राज, 2 डिप्टी सीएम, 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ लीNitish Kumar Oath Taking Ceremony : नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10‍वीं बार राज्य के मुख्‍यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। 24 विधायकों और MLC को भी राज्यपाल ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।

नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की इनसाइड स्टोरी?

नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की इनसाइड स्टोरी?बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का साक्षी बना। शपथ ग्रहण खास इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ NDA शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA गठबंधन ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया।

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, MP और UP में शीतलहर, कहां रहा पारा 7 से कम

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, MP और UP में शीतलहर, कहां रहा पारा 7 से कमWeather Update News : पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शाजापुर 6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर हर दिन बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com