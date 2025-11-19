SIR के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है नाम तो क्या करना होगा?

2003 voter list madhya pradesh: 'SIR' से आपका तात्पर्य Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण) से है, जो मतदाता सूची (Voter List) से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदाता सूची सटीक हो और इसमें सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों। यदि आपके प्रदेश में भी SIR प्रारंभ हो गया है तो BLO की ओर से सभी को एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसे भरकर आपको देना है।

फॉर्म में हैं तीन कॉलम:

1. यदि आपको आपके नाम का फॉर्म दिया गया है तो फॉर्म में सबसे पहले के कॉलम में आपको अपनी जानकारी भरना है। इसमें सबसे पहले आपकी जन्मतिथि, फिर आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, इसके बाद पिता का नाम, पिता का ईपिक नंबर (यदि हो तो), माता का नाम, माता का ईपिक नंबर (यदि हो तो) और अंत में पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का ईपिक नंबर। यह सब कुछ भरना है पहले कॉलम में।

2. दूसरे कॉलम (पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण) में यदि आपने वर्ष 2002-2003 में वोट दिया था तो इस कॉलम में आपको निर्वाचक की जगह आपका नाम, आपका ईपिक नंबर (2003 में जो था) फिर रिश्‍तेदार के नाम की जगह पिता का नाम, रिश्ता की जगह पिता लिखना है और इसके बाद जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और अंत में क्रम संख्‍या भरना है।...यदि 2003 में आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आपने वोट नहीं दिया था तो फिर इस कॉलम रिश्तेदार का नाम की जगह पिता का नाम और रिश्ता लिखकर पूरे कॉलम को छोड़ देना है।

3. यदि आपका नाम 2002-2003 की लिस्ट में नहीं है या आपने उस सन् में वोट नहीं दिया था तो फिर आपको तीसरा कॉलम (पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार) भरना है। इसमें यह स्पष्ट समझ लें कि रिश्‍तेदार का अर्थ आपके माता पिता या दादा दादी हैं। इनमें से जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हैं उनका संपूर्ण विवरण भरें। यदि पिता या दादा का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है या आपको मिल नहीं रहा है तो नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें।

अगर आपके पिता (SIR) का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:-

1. अन्य तरीकों से खोजें (Search using other methods):

हो सकता है कि नाम खोजने में कोई मामूली गलती हुई हो या 2003 की सूची में नाम का विवरण थोड़ा अलग हो।

- ECI की वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर या Voter Helpline App पर 2003 की आधारभूत सूची (Last SIR) में नाम खोजने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

- यदि आप मध्यप्रदेश से हैं तो इस वेबसाइट पर अपना नाम खोजे https://ceoelection.mp.gov.in/VL2003.aspx

- अन्य विवरणों का उपयोग करें: केवल नाम से नहीं, बल्कि पुराने पते, विधानसभा क्षेत्र का नाम, या उस समय के किसी भी अन्य पहचान दस्तावेज (जैसे पुराना मतदाता पहचान पत्र) के आधार पर खोजने का प्रयास करें।

2. वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रदान करें (Provide Alternative Documents):

यदि 2003 की सूची में नाम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 2003 की सूची ही एकमात्र सबूत नहीं है। आप निवास और पहचान साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं।

निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ काम आ सकता है (यदि वे 2003 या उससे पहले के हैं):

1. पुराना मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)

2. राज्य/केंद्र सरकार या PSU द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र

3. भूमि पट्टा (Land Deed) या स्वामित्व/किरायेदारी का कोई दस्तावेज़

4. बैंक या डाकघर की पासबुक जिस पर वर्तमान पता हो

5. मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट

6. राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट





लिस्ट में नाम नहीं होने पर इन दस्तावेजों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी:- 1. केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश

2. 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज

3. आधार कार्ड 4. जन्म प्रमाण पत्र 5. मूल निवासी प्रमाण पत्र 6. पासपोर्ट 7. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र

8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र 9. वन अधिकार प्रमाण पत्र 10. ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र

11. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 12. राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर

13. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र



3. BLO से संपर्क करें (Contact the BLO):

- अपने क्षेत्र या 2003 में जहां पर आपने या आपके पिता ने वोट डाला था वहां के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना सबसे अच्छा तरीका है।

- उन्हें अपनी समस्या बताएं। वे आपको गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरने में मार्गदर्शन करेंगे।

- यदि 2003 का विवरण प्राप्त करना संभव नहीं है, तो भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं और BLO को इसकी जानकारी दे सकते हैं। वे दस्तावेजों के आधार पर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करेंगे।

4. हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें (Use the Helpline Number):

किसी भी सहायता या जानकारी के लिए आप टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

2003 की सूची में नाम न मिलना आम बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप या आपके पिता मतदाता बनने के योग्य नहीं हैं। आप ECI पोर्टल पर खोज करके या अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ BLO के माध्यम से फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।