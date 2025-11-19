बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...
08:16 AM, 19th Nov
-बिहार में आज भाजपा विधायक दल की बैठक। जदयू विधायक दल की भी आज बैठक होगी।
-नीतीश कुमार एनडीए की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का दावा करेंगे।
-गुरुवार को सुबह 11.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार।
-शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना।