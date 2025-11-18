Prashant Kishor : करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वयं-रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है तो वे 'निश्चित तौर पर राजनीति छोड़ देंगे।'





उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज किया कि जन सुराज की हार के बाद वे राजनीति से हटने की सोच रहे हैं। किशोर ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन कौन-सी पोस्ट है जिसे मैं छोडूं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की बात कहना छोड़ दूंगा। जो सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे गलतफहमी में हैं।





प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दे देती है, जैसा उन्होंने वादा किया है तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा। अगर यह योजना लागू हो गई तो राजनीति भूल जाइए, मैं बिहार ही छोड़ दूंगा। किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को यह भारी बहुमत बड़े पैमाने पर किए गए वादों और लक्षित भुगतानों के कारण मिला।





उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक पैसे से खर्च करने का वादा किया। यही एनडीए की बड़ी जीत का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि 3 साल की मेहनत के बाद अब हम दोगुनी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हार ने यह दिखाया है कि जनता के बीच और गहराई से काम करने की जरूरत है। 'हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने नफरत फैलाने या मासूम लोगों के वोट खरीदने जैसा अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप हार मानकर छोड़ नहीं देते, तब तक आपकी हार नहीं होती। Edited by : Sudhir Sharma