मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  चुनाव 2025
  बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  prashant kishor press conference after bihar election result 2025 JDU
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (18:04 IST)

Prashant Kishor : करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

Prashant Kishor
prashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।  इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।
प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वयं-रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है तो वे 'निश्चित तौर पर राजनीति छोड़ देंगे।'

उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज किया कि जन सुराज की हार के बाद वे राजनीति से हटने की सोच रहे हैं। किशोर ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन कौन-सी पोस्ट है जिसे मैं छोडूं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की बात कहना छोड़ दूंगा। जो सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे गलतफहमी में हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दे देती है, जैसा उन्होंने वादा किया है तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा। अगर यह योजना लागू हो गई तो राजनीति भूल जाइए, मैं बिहार ही छोड़ दूंगा। किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को यह भारी बहुमत बड़े पैमाने पर किए गए वादों और लक्षित भुगतानों के कारण मिला।

उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक पैसे से खर्च करने का वादा किया। यही एनडीए की बड़ी जीत का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि 3 साल की मेहनत के बाद अब हम दोगुनी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हार ने यह दिखाया है कि जनता के बीच और गहराई से काम करने की जरूरत है। 'हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने नफरत फैलाने या मासूम लोगों के वोट खरीदने जैसा अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप हार मानकर छोड़ नहीं देते, तब तक आपकी हार नहीं होती। Edited by : Sudhir Sharma
हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत में

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत मेंDelhi Red Fort bomb attack case : दिल्ली लाल किला बम हमले का कहर कश्मीरियों पर बरपना आरंभ हो चुका है। जहां दर्जनों कश्मीरी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो एक ने पूछताछ के उपरांत आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लिया। हालांकि मृतक का बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। दोनों का कसूर इतना था कि वे उन डॉक्टरों के पड़ोसी थे, जिन्हें हमले के लिए तलाशा जा रहा है।

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दिया

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दियाdaughter in law crushed father in laws private part in Bihar: बिहार के मोतिहारी जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत एक महिला ने बुजुर्ग ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचल दिया। महिला ने बुजुर्ग के सिर पर भी वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है।

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घरLalu Yadav family controversy : रोहिणी आचार्य के परिवार छोड़ने और पार्टी के इस्तीफे पर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। रोहिणी के आरोपों से परिवार एक और सोशल मीडिया गरमाया हुआ है तो दूसरी और लालू की 3 और बेटियों ने अपना घर छोड़ दिया।

तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पार

तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पारCongress leader Udit Rajs allegation against BJP: कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव राजद नेता तेजस्वी यादव को जानबूझकर जिताया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम पहले से तय था। तेजस्वी को सिर्फ इसलिए जिता दिया गया कि ताकि चुनाव को निष्पक्ष दिखाया जा सके और किसी तरह का बवाल खड़ा नहीं हो।

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद अब लालू परिवार के अंदर की महाभारत खुलकर सामने आ गई है। लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं लालू की अन्य दो बेटियों ने भी पिता का घर छोड़ दिया। इसके साथ विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी और परिवार से बेदखल किए गए लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक बार तेजस्वी के करीबियों पर निशाना साधा है।

नीतीश कुमार आज देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा

नीतीश कुमार आज देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफाNitish Kumar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।
