रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर
लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद उनकी तीन अन्य बहनों रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया है।
तेजप्रताप रोहिणी के साथ : लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव परिवार में अपनी बहन रोहिणी आचार्य के अपमान से खासे नाराज है। उन्होंने कहा कि बहनों का दर्द क्या समझेगा तेजस्वी? तेजप्रताप को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही परिवार से बाहर कर दिया गया था।
रोहिणी की पोस्ट पर बवाल : रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि उनको सवाल पूछे जाने के कारण चप्पल से मारने की कोशिश की गई। उनको गालियां दी गईं। उनको घर से निकाल दिया गया। इसके बाद रविवार को भी उन्होंने कई पोस्ट किया किए। उन्होंने अपनी पोस्ट में तेजस्वी यादव और उनके करीबियों संजय यादव- रमीज खान पर गंभीर आरोप भी लगाए।
उन्होंने यह भी दावा किया कि अपने पति और ससुराल की राय लिए बिना अपने पिता को अपनी किडनी दान की लेकिन, अब उनको अफसोस हो रहा है। उनको गंदी महिला कहा गया और अपनी गंदी किडनी पिता को देने की बात कही गई।
गौरतलब है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में राजद सिमटकर केवल 25 सीटों पर आ गई। तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाने वाला महागठबंधन भी मात्र 35 सीटों पर सिमट गया।
edited by : Nrapendra Gupta