सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: ढाका , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (09:47 IST)

शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश

sheikh hasina
Bangladesh Violence : पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। अंतरिम सरकार ने हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं।
 
पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में आज फैसला आना है। फैसले को देखते हुए हसीना की पार्टी आवामी लीग ने किया देश व्यापी बंद का ऐलान किया है। हालांकि यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है। 
 
देर रात आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने राजधानी ढाका में बसों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। कई अन्य जिलों में भी हिंसक प्रदर्शन की खबरे हैं। हिंसा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है। 
 
शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसला आने से पहले रविवार रात को सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ूंगी।
 
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई के लिए मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। इसके लिए उनके खिलाफ ढाका में मुकदमा चल रहा है। हसीना ने कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
