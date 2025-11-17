झारखंड का रजत जयंती समारोह, जतरा में CM सोरेन ने बजाया नगाडा

Jharkhand news in hindi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहले बार के नेतृत्व में झारखंड का राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के रजत जयंती के अवसर पर जतरा का आयोजन किया गया। उल्लास के माहौल में नगाड़ों, मांदर की थाप और ढोल की ताल से झारखंड गुंजायमान हुआ।

झारखंड स्थापना के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को रांची में आयोजित भव्य जतरा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। झारखंड सीएमओ द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर की गई पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस अवसर पर जतरा में ढोल नगाड़े बजाते दिखे।

सोमेश सोरेन ने सीएम सोरेन से की मुलाकात : घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने रविवार को अपने परिवार संग मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM एवं विधायक श्रीमती @JMMKalpanaSoren से घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक श्री सोमेश सोरेन ने अपने परिवार संग मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/1uGR81BHfk — Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 16, 2025 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए सोमेश चंद्र सोरेन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विजय झामुमो परिवार द्वारा राज्य के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है। हेमंत सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झामुमो के कर्मठ सिपाहियों ने लगातार मेहनत की है, जिसके कारण आज यह जीत संभव हो पाई है।

