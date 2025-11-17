2 पैन कार्ड ने बढ़ाई आजम खान की मुश्किल, बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की कैद

Azam Khan news in hindi : उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने आजम खान और उनके बेटे को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी माना। इस फैसले से दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों को एक बार फिर जेल जाना होगा।

गौरतलब है कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड का मामला दर्ज हुआ था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला के एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखी है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990।

आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं। करीब 2 महीने पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं। हाल ही में सपा नेता अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी।

edited by : Nrapendra Gupta