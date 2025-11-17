Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंप

black deer death in Karnataka : कर्नाटक के बेलगावी तालुक के भुतारामनहट्टी गांव स्थित कित्तूर रानी चन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर में सोमवार को एक और हिरण की संदिग्ध जीवाणु संक्रमण से मौत के साथ हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। चिड़ियाघर में मौजूद 38 काले हिरणों में से 8 की मौत पिछले गुरुवार को और 20 की शनिवार को हुई।

यह घटना शनिवार को तब सामने आई जब वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इन मौतों की जांच की घोषणा की। मीडिया खबरों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेमोरैजिक सेप्टीसीमिया (HS) नामक घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है, जो हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों में तेजी से फैलने वाला रोग माना जाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक हिरणों की तेजी से मौतों के बाद चिड़ियाघर में काले हिरणों की संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई है। Edited by : Sudhir Sharma