IPL 2026 में चिन्नास्वामी से छिनी मेजबानी अब RCB के सारे मैच होंगे महाराष्ट्र के इस शहर में

Chinnaswamay Stadium
IPL की गत विजेता बैंगलूरू अब अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नहीं खेल पाएगी। गौरतलब है कि इस साल खिताब जीतने वाली बैंगलूरू के जीत के जश्न के कारण भगदड़ मची और कई लोग मारे गए और कुछ जख्मी भी हुए। अगले सत्र में टीम के अब सारे मैच अब महाराष्ट्रा क्रिकेट स्टेडियम, पुणे में होंगे।

यह स्थल केएससीए, कर्नाटक सरकार और राज्य पुलिस के बीच चल रही खींचतान का केंद्र रहा है - 4 जून की घटना के बाद से फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सभी पुलिस की भी एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल द्वारा जांच की जा रही है।
इसके अलावा केएससीए को स्थानीय नियामक संस्थाओं के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें बिजली आपूर्ति विभाग भी शामिल है, जिसने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण आयोजन स्थल की बिजली काट दी है। 3 सितंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला था। यह आयोजन स्थल अपनी जरूरतों के लिए जनरेटर और सौर ऊर्जा का उपयोग करता है।

परिणामस्वरूप पुलिस ने केएससीए को महिला विश्व कप की मेजबानी की भी अनुमति नहीं दी थी और अब अगले सत्र के आईपीएल की भी अनुमति नहीं मिली है, बैंगलूरू के फैंस को अब ट्रैन या फ्लाइट में बैठकर पुणे जाना पड़ेगा जो बहुत आसान नहीं होने वाला है।

राज्य की फ्रेंचाइजी-आधारित टी20 प्रतियोगिता महाराजा ट्रॉफ़ी को भी इसी कारण से बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने केएससीए के बंद दरवाज़ों में टूर्नामेंट आयोजित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अंततः टूर्नामेंट का आयोजन मैसूर में बंद दरवाज़ों में किया गया।

राज्य सरकार द्वारा भगदड़ की जांच के लिए नियुक्त एक समिति ने चिन्नास्वामी को बड़े आयोजनों के लिए "असुरक्षित" माना। आयोग ने "दृढ़ता से अनुशंसा" की कि बड़े आयोजनों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जो भारी भीड़ को संभालने के लिए "बेहतर" हों।इसके बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शहर के औद्योगिक उपनगरों में 75 एकड़ के विशाल खेल परिसर में 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सरकार की भव्य योजना का अनावरण किया।


14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

