IPL 2026 में चिन्नास्वामी से छिनी मेजबानी अब RCB के सारे मैच होंगे महाराष्ट्र के इस शहर में
IPL की गत विजेता बैंगलूरू अब अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नहीं खेल पाएगी। गौरतलब है कि इस साल खिताब जीतने वाली बैंगलूरू के जीत के जश्न के कारण भगदड़ मची और कई लोग मारे गए और कुछ जख्मी भी हुए। अगले सत्र में टीम के अब सारे मैच अब महाराष्ट्रा क्रिकेट स्टेडियम, पुणे में होंगे।
यह स्थल केएससीए, कर्नाटक सरकार और राज्य पुलिस के बीच चल रही खींचतान का केंद्र रहा है - 4 जून की घटना के बाद से फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सभी पुलिस की भी एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल द्वारा जांच की जा रही है।
इसके अलावा केएससीए को स्थानीय नियामक संस्थाओं के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें बिजली आपूर्ति विभाग भी शामिल है, जिसने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण आयोजन स्थल की बिजली काट दी है। 3 सितंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला था। यह आयोजन स्थल अपनी जरूरतों के लिए जनरेटर और सौर ऊर्जा का उपयोग करता है।
परिणामस्वरूप पुलिस ने केएससीए को महिला विश्व कप की मेजबानी की भी अनुमति नहीं दी थी और अब अगले सत्र के आईपीएल की भी अनुमति नहीं मिली है, बैंगलूरू के फैंस को अब ट्रैन या फ्लाइट में बैठकर पुणे जाना पड़ेगा जो बहुत आसान नहीं होने वाला है।
राज्य की फ्रेंचाइजी-आधारित टी20 प्रतियोगिता महाराजा ट्रॉफ़ी को भी इसी कारण से बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने केएससीए के बंद दरवाज़ों में टूर्नामेंट आयोजित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अंततः टूर्नामेंट का आयोजन मैसूर में बंद दरवाज़ों में किया गया।
राज्य सरकार द्वारा भगदड़ की जांच के लिए नियुक्त एक समिति ने चिन्नास्वामी को बड़े आयोजनों के लिए "असुरक्षित" माना। आयोग ने "दृढ़ता से अनुशंसा" की कि बड़े आयोजनों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जो भारी भीड़ को संभालने के लिए "बेहतर" हों।इसके बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शहर के औद्योगिक उपनगरों में 75 एकड़ के विशाल खेल परिसर में 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सरकार की भव्य योजना का अनावरण किया।