शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 8 नवंबर 2025 (14:30 IST)

CSK फैंस के लिए खुशखबरी, धोनी खेलेंगे IPL 2026, CSK में होगी संजू सैमसन की एंट्री?

MS DHONI SANJU SAMSON HINDI NEWS
IPL 2026 NEWS : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। टीम के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी रिटायर नहीं होने वाले हैं। फ्रेंचाइज़ी के सीईओ कासी विश्वनाथन (Kasi Viswanathan) ने पुष्टि की है कि धोनी IPL 2026 में भी पीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। धोनी ने खुद टीम मैनेजमेंट को अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है। विश्वनाथन ने कहा, “एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए तैयार हैं। वह सिर्फ खेलेंगे ही नहीं, बल्कि टीम की रणनीति और प्लानिंग में भी अहम भूमिका निभाएंगे।”
 
CSK के लिए कठिन रहा पिछला सीजन
 
आईपीएल 2025 का Chennai Super Kings के लिए निराशाजनक रहा था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत सकी और पहली बार पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर रही। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के चोटिल होने के बाद धोनी ने बीच सीजन में फिर से कप्तानी संभाली, लेकिन टीम की किस्मत नहीं बदल सकी। अब जब आईपीएल 2026 नजदीक है, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह धोनी का आखिरी लेकिन यादगार सीजन साबित होगा। अगर वह खेलते हैं, तो यह CSK के साथ उनका 17वां और कुल 19वां आईपीएल सीजन होगा।


 
धोनी ने अब तक CSK के लिए 248 मैचों में 4,865 रन बनाए हैं और टीम को पांच बार चैंपियन बनाया है — 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में।


 
संजू सैमसन को लेकर बड़ी हलचल
 
इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर कई टीमों के बीच ट्रेड की बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि संजू खुद नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके लिए CSK, दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals), लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Rights) जैसी टीमों से बातचीत चल रही है।
 
सूत्रों के मुताबिक, CSK और RR के बीच इस डील पर गंभीर चर्चा हो रही है। ट्रेड के तहत राजस्थान किसी बड़े CSK खिलाड़ी को अपने साथ लेने पर विचार कर सकता है। दोनों टीमों के मैनेजमेंट के बीच बातचीत जारी है और 10 या 11 नवंबर को धोनी, रुतुराज गायकवाड़, स्टीफन फ्लेमिंग और कासी विश्वनाथन*की एक अहम मीटिंग भी होनी है, जिसमें इस सौदे को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। BCCI ने 15 नवंबर तक टीमों को अपने रिटेन (Retain) किए गए खिलाड़ियों की सूची देने की समय सीमा तय की है। इसके बाद दिसंबर में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्ते काफी रोमांचक रहने वाले हैं क्योंकि कई बड़े नाम टीम बदल सकते हैं।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

