शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather update 24 october
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (13:17 IST)

Weather Update : दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट, यहां माइनस 2 डिग्री पहुंचा तापमान

Low Pressure Area Bay of Bengal
Weather Update : बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया दक्षिण भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में तापमान माइनस 2 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 2 से 3 दिन में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। 
 
दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 24 से 28 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ALSO READ: दिल्ली को जहरीली हवा से नहीं मिली राहत, आनंद विहार से अक्षरधाम तक AQI गंभीर
 
हिमाचल में गिरा तापमान : हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई। लाहौल स्पीति के ताबो में तापमान माइनस 2 डिग्री दर्ज किया गया। किन्नौर, कुल्लू और चंबा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आज मौसम साफ है। 30 अक्टूबर तक यहां बर्फबारी की संभावना नहीं है। अगले हफ्ते तक राज्य को ठंड से राहत मिल सकती है। 
 
मध्यप्रदेश के 15 जिलों में अलर्ट : मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में हल्की बारिश के साथ तेज हवा की चेतावनी दी गई है।
 
राज्य में 27 अक्टूबर तक बूंदाबांदी की संभावना है। बादलों के कारण राज्य में कई स्थानों पर तापमान भी थोड़ा बढ़ गया है। नवंबर के पहले हफ्ते तक राज्य में ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है।
 
राजस्थान में कैसा है मौसम : पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा। पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में शनिवार से 4 दिन तक बूंदाबांदी का दौर चलेगा। महीने के अंत तक राजस्थान में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

और भी वीडियो देखें

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?Modi Bihar rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। उन्होंने लोगों के मोबाइल की लाइट जलवाकर बताया कि बिहार को लालटेन क्यों नहीं चाहिए।

LIVE: बिहार के समस्तीपुर में क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: बिहार के समस्तीपुर में क्या बोले पीएम मोदी?Latest News Today Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। पल पल की जानकारी...

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवालBihar Elections : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से अपने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी रैलियां करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनसे 3 सवाल किए।

विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का निधन, दिया था अबकी बार मोदी सरकार का नारा

विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का निधन, दिया था अबकी बार मोदी सरकार का नाराPiyush Pandey news in hindi : विज्ञापन गुरु और अबकी बार मोदी सरकार का नारा देने वाले पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गाना भी लिखा था। वे 70 वर्ष के थे। मुंबई में आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।

दिल्ली को जहरीली हवा से नहीं मिली राहत, आनंद विहार से अक्षरधाम तक AQI गंभीर

दिल्ली को जहरीली हवा से नहीं मिली राहत, आनंद विहार से अक्षरधाम तक AQI गंभीरDelhi AQI : दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार तक दिल्ली की हवा जहरीली रह सकती है। इसके चलते सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com