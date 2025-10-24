शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (14:45 IST)

ISIS माड्यूल का पर्दाफाश, दिल्ली और भोपाल से आतंकी गिरफ्तार

ISIS module bursted in Delhi : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को आईएसआईएस माड्यूल का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और भोपाल से दो आतंकियों को हिरासत में लिया है।
 
पुलिस ने एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से तो दूसरे को भोपाल से गिरफ्‍तार किया है। दोनों आतंकियों का नाम अदनान बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के कब्जे से आईईडी बनाने के उपकरण, लैपटॉप और टाइमर बरामद किया है।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, दोनों आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और दिल्ली में हमले की फिराक में थे। प्रारंभिक जांच में उनके आईएसआई से संबंध पाए गए हैं। 
 
दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ही दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे?
edited by : Nrapendra Gupta 
