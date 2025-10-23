गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Know who is this charismatic Russian spy Anna Chapman
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (18:39 IST)

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

Who is Anna Chapman
Who is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है। यह म्यूजियम रूस की प्रमुख जासूसी एजेंसी एसवीआर (SVR) से जुड़ा हुआ है। इसे पहले KGB के नाम से जाना जाता था। अन्ना 2010 में अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में चर्चित हो गई थीं। 
 
जानकारी के मुताबिक जिस म्यूजियम से अन्ना चैपमैन जुड़ी हैं, वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी जासूसी एजेंसी SVR के प्रेस कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यह म्यूजिमयम मॉस्को के गोर्की पार्क के निकट स्थित है। SVR के वर्तमान प्रमुख पुतिन के करीबी सहयोगी सर्गेई नारीश्किन हैं। बताया जा रहा है कि सर्गेई की निगरानी में यह म्यूजियम रूसी जासूसों की सफलताओं को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य रूसी जासूसी के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को जनता के सामने लाना है। 
 
कौन हैं अन्ना चैपमैन : अन्ना चैपमैन का का जन्म का नाम अन्ना वासिलिवना कुशचेंको (Anna Vasilyevna Kushchenko) है और वह एक रूस की पूर्व खुफिया एजेंट हैं। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उनकी रूस वापसी हुई। वह अब सार्वजनिक मंचों पर और अपने नए मिशनों के लिए अक्सर अपने असली नाम के तौर पर 'अन्ना रोमानोवा' का उपयोग करती हैं। कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में भी उन्हें 'अन्ना रोमानोवा' के नाम से संबोधित किया गया है।
 
मीडिया सैलिब्रिटी और मॉडल : अन्ना रूस की बाहरी खुफिया एजेंसी SVR की एक जासूस थीं और एक रूसी जासूसी गिरोह का हिस्सा थी, जिसे 'इलीगल्स प्रोग्राम' कहा जाता था। उन्हें जून 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में FBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन्हें और नौ अन्य रूसी जासूसों को एक उच्च-स्तरीय जासूसी अदला-बदली सौदे के तहत अमेरिका द्वारा रूस को सौंप दिया गया था।

रूस लौटने के बाद, वह एक मीडिया सैलिब्रिटी और मॉडल बन गईं। उन्होंने टेलीविजन शो होस्ट किए हैं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रही हैं।  उन्हें 'ब्लैक विडो' के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रूस से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है।
 
अन्ना को पहली बार प्रसिद्धि लंदन में मिली, जब उन्होंने प्रभावशाली व्यापारियों, राजनेताओं और हाई-प्रोफाइल लोगों के बीच घुसपैठ बनाई। अन्ना की कहानी इतनी रोमांचक थी कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी तुलना मार्वल कॉमिक्स की लोकप्रिय किरदार 'ब्लैक विडो' से करने लगे। बाद में उन्होंने एलेक्स चैपमैन से शादी कर ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की। लेकिन, यह शादी बाद में टूट गई। अपनी किताब 'बॉन्डीअन्ना: टू रशिया विद लव' में अन्ना ने खुद को वास्तविक जिंदगी की महिला जेम्स बॉन्ड के रूप में पेश किया था। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

मुख्यमंत्री योगी ने की अग्निशमन विभाग की समीक्षा, बोले- सर्विस को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाया जाए

मुख्यमंत्री योगी ने की अग्निशमन विभाग की समीक्षा, बोले- सर्विस को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाया जाएChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जनसुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए।

UP में योगी सरकार की नीतियों को 'अन्नदाता का साथ', 35 हजार मीट्रिक टन से ज्‍यादा हुई धान की खरीद

UP में योगी सरकार की नीतियों को 'अन्नदाता का साथ', 35 हजार मीट्रिक टन से ज्‍यादा हुई धान की खरीदUttar Pradesh News : योगी सरकार की नीतियों को अन्नदाता किसानों का साथ मिल रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। खरीद सत्र 2025-26 में धान बिक्री के लिए पहली सितंबर से किसानों द्वारा पंजीकरण शुरू किया गया। 23 अक्टूबर (सुबह 12 बजे) तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। यह केंद्र किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीदारी कर रही है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान, कैमरे में कैद हुआ हादसा

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान, कैमरे में कैद हुआ हादसाIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहतRailways big preparations for Chhath Puja : अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार भी लाखों लोग अपने घरों और गंगा किनारे विशेष पूजा के लिए निकलेंगे। इस बीच रेलवे बोर्ड ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने इस मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी तैयारी की है। आने वाले 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही हैं ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने घर तक पहुंच सके।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com