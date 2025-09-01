SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

चीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

इस खबर के सामने आने के बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच की ट्यूनिंग काफी अच्छी हो गई है और तस्वीरों में उनके बीच जो सहजता दिखाई दे रही है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच के संबंध एक नई दिशा में ही जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी बात हुई हो।

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे को गले भी लगाया। बैठक के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्मजोशी से भरी बातचीत की तस्वीर शेयर की। इसके कैप्शन में लिखा- राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है।