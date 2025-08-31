PM Modi : मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिजोरम यात्रा तय है, जबकि मणिपुर दौरे पर अभी चर्चा चल रही है। इस यात्रा से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विश्वास बहाली की उम्मीद है।
हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत
न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 या 13 सितंबर को मणिपुर में लगभग 4 घंटे बिता सकते हैं। इस दौरान वे मैतेई और कुकी बहुल इलाकों का दौरा करेंगे। मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा राहत शिविरों में हैं।
13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसे 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर संसद ने 6 महीने बढ़ा दिया। फिर भी मणिपुर विधानसभा भंग नहीं हुई और चुनी हुई सरकार बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इनपुट Edited by : Sudhir Sharma