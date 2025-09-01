सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:14 IST)

भारत, रूस, चीन की तिकड़ी का खौफ, अमेरिका ने कहा- भारत US संबंध नई ऊंचाइयों पर

India Russia relations
SCO summit in China: भारत, रूस और चीन के नेताओं को एक मंच पर देखकर लगता है कि अमेरिका के तेवर ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के तत्काल बाद भारत में भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर मामले को हल्का करने की कोशिश की है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। 
 
क्या कहा अमेरिकी दूतावास ने : दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस पोस्ट में आगे कहा गया कि नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। ALSO READ: चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?
 
उल्लेखनीय है कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बाद दोनों देशों के रिश्तों में अचानक खटास आ गई थी। यह रिश्ता इसलिए भी कमजोर हुआ क्योंकि अमेरिका ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो कई बार भारत को नसीहत दे चुके हैं। नवारो ने भारत से परोक्ष रूप से कहा था कि उसे रूस और चीन से दूर रहना चाहिए। ALSO READ: पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा
नरेन्द्र मोदी भारत रवाना : दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की ‘सार्थक’ यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार को स्वदेश रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में चीन आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में कहा कि उन्होंने यहां ‘प्रमुख वैश्विक मुद्दों’ को लेकर भारत के रुख पर जोर दिया।
 
मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि चीन की सार्थक यात्रा का समापन हुआ, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की। साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन के ‘सफल आयोजन’ के लिए राष्ट्रपति शी, चीन सरकार और देश की जनता के आभारी हैं। मोदी की चीन यात्रा सात साल के अंतराल के बाद हुई।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का हुआ शुभारंभ जानिए विशेषताएं, कैसे है ग्रीनविच टाइम से अलग

दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का हुआ शुभारंभ जानिए विशेषताएं, कैसे है ग्रीनविच टाइम से अलगworld first vedic clock: मध्य प्रदेश का उज्जैन सोमवार, 1 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में, जिसे भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का केंद्र माना जाता है, दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। इस घड़ी को सिर्फ एक समय बताने वाला यंत्र कहना गलत होगा, क्योंकि यह हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम है। आइये जानते हैं वैदिक घड़ी की विशेषताएं :

उत्‍तराखंड में जल्द होंगे पंचायत उपचुनाव, निर्वाचन आयोग ने मांगा पदों का विवरण

उत्‍तराखंड में जल्द होंगे पंचायत उपचुनाव, निर्वाचन आयोग ने मांगा पदों का विवरणUttarakhand News : उत्‍तराखंड में 4772 ग्राम पंचायतों में सदस्य कम हैं और 20 में प्रधान नहीं हैं। संभवतः 20 सितंबर तक 33490 खाली पदों पर उपचुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शासन को पत्र भेजकर शीघ्रता से रिक्त पदों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। 12 जिलों की 7499 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों के लिए हाल में चुनाव संपन्न हुए थे।

सितंबर में हो रहे हैं ये बदलाव, जान लीजिए FD, आधार और आयकर के नियमों में फेरबदल

सितंबर में हो रहे हैं ये बदलाव, जान लीजिए FD, आधार और आयकर के नियमों में फेरबदल1 सितंबर से होने वाले नए बदलावों में एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क में बढ़ोतरी और रसोई गैस की कीमतों में संभावित कमी शामिल हो सकती है। इसके अलावा, एफडी दरों में भी कटौती की संभावना है। इसके अलावा कुछ नियम आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने, आधार कार्ड अपडेट करने आदि से भी जुड़े हैं।

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहाSCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं।

NSE और BSE ने MTNL पर लगाया जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला...

NSE और BSE ने MTNL पर लगाया जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला...Fine case on Mahanagar Telephone Nigam Limited : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के मानदंडों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई ने दंडित किया है। दोनों ने गैर-अनुपालन के लिए उस पर 6.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध कर रही है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
