नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (09:19 IST)

दिल्ली को जहरीली हवा से नहीं मिली राहत, आनंद विहार से अक्षरधाम तक AQI गंभीर

29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की योजना

delhi pollution
Delhi AQI : दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार तक दिल्ली की हवा जहरीली रह सकती है। इसके चलते सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है।
 
गौरतलब है कि दिवाली के बाद पिछले तीन दिनों से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर सुबह के वक्त हल्की धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार आज अक्षरधाम, आनंद विहार और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में है। आईटीओ क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 316 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है।

AIIMS और आसपास के इलाकों में AQI 295 दर्ज किया गया। वही इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 254 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है। ALSO READ: ट्रायल सफल, दिल्ली में 29 को होगी कृत्रिम वर्षा, जानिए कैसे होती है क्लाउड सीडिंग
 
बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 29 अक्टूबर को पहली बार कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) करवाई जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल भी कर लिया है। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- गु्रुवार को विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है।
महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

LIVE: बिहार चुनाव में आज से पीएम मोदी की एंट्री, कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे, 2 चुनावी सभाएं भी करेंगे

LIVE: बिहार चुनाव में आज से पीएम मोदी की एंट्री, कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे, 2 चुनावी सभाएं भी करेंगेLatest News Today Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार में चुनावी शंखनाद करेंगे। वे आज समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी देंगे। पल पल की जानकारी...

कुरनूल में चलती बस में लगी भीषण आग, दरवाजा जाम, कई यात्रियों ने कूद कर बचाई जान

कुरनूल में चलती बस में लगी भीषण आग, दरवाजा जाम, कई यात्रियों ने कूद कर बचाई जानAndhra Pradesh fire in bus : आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दिल दहला देने वाले हादसे में यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। आग की वजह से बस का दरवाजा भी जाम हो गया। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही इस बस में 42 यात्री सवार थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है।

चीन अपनी नई पंचवर्षीय योजना से क्या हासिल करना चाहता है?

चीन अपनी नई पंचवर्षीय योजना से क्या हासिल करना चाहता है?चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति का चौथा पूर्ण अधिवेशन चल रहा है। आला नेता और अधिकारी बंद दरवाजों के पीछे बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा अगले पांच साल के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना तैयार करना है।

तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर पुतिन ने कहा- किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं

तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर पुतिन ने कहा- किसी भी दबाव में झुकेंगे नहींVladimir Putin Statement on US sanctions: अमेरिका द्वारा उनके देश की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को पूरी तरह खारिज करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये प्रतिबंध मॉस्को पर दबाव डालने की कोशिश हैं, लेकिन रूस किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का भारत पर क्या होगा असर

रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का भारत पर क्या होगा असरUS sanctions on Russian oil companies: रूस की प्रमुख तेल कंपनियों- रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का भारत पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। प्रतिबंधों का सीधा असर भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनियों पर पड़ेगा और इससे भारत को मिलने वाले सस्ते रूसी तेल की मात्रा कम हो सकती है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
