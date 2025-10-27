महेन्द्र नागर को भाजपा ने पार्टी से निकाला, जमीन विवाद में किसान को कुचला था

मध्यप्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में भाजपा ने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। महेंद्र नागर पर आरोप है कि उन्होंने किसान रामस्वरूप को पहले अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। फिर थार गाड़ी से रौंद डाला।





पीड़ित परिवार के मुताबिक भाजपा नेता महेंद्र नागर किसान रामस्वरूप की जमीन पर कब्जा किया हुआ, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। रामस्वरूप पर उस वक्त हमला कर दिया जब वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर जा रहे थे।





धारदार हाथियों से लैस आरोपियों ने पहले रामस्वरूप पर ताबडतोड़ हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी महेंद्र नागर, उसके परिवार की तीन महिलाओं समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता फरार बताए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma