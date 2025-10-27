सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. bjp expels mahendra nagar after farmer murder in guna
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (23:26 IST)

महेन्द्र नागर को भाजपा ने पार्टी से निकाला, जमीन विवाद में किसान को कुचला था

Mahendra Nagar
मध्यप्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में भाजपा ने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। महेंद्र नागर पर आरोप है कि उन्होंने किसान रामस्वरूप को पहले अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। फिर थार गाड़ी से रौंद डाला।

पीड़ित परिवार के मुताबिक भाजपा नेता महेंद्र नागर किसान रामस्वरूप की जमीन पर कब्जा किया हुआ, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। रामस्वरूप पर उस वक्त हमला कर दिया जब वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर जा रहे थे।

धारदार हाथियों से लैस आरोपियों ने पहले रामस्वरूप पर ताबडतोड़ हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी महेंद्र नागर, उसके परिवार की तीन महिलाओं समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता फरार बताए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शनमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं।

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बतायामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिशकत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्जControversial statement case : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देना सुल्तानपुर जिले के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर प्रसाद को भारी पड़ गया। विवादित बयान के बाद प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद ने यह विवादित बयान दिया था।

और भी वीडियो देखें

सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन के विरोध में परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे व्यापारी

सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन के विरोध में परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे व्यापारीपॉश इलाके शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में 661/6 में अवैध कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों के ध्वस्तीकरण के बाद सैकड़ों व्यापारियों की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि अब आवास विकास परिषद 31 और आवासीय प्लॉटों पर बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई, गुना की घटना पर बोले CM मोहन यादव

कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई, गुना की घटना पर बोले CM मोहन यादवगुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने की घटना संज्ञान में आई है। मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध शराब के विरुद्ध MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न जिलों से ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त

अवैध शराब के विरुद्ध MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न जिलों से ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्तमध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध पूरे प्रदेश में सघन कार्रवाई निरंतर जारी है। इस अभियान के तहत मध्‍यप्रदेश पुलिस ने मात्र 4 हफ्तों में विभिन्न जिलों से लगभग ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब तस्करों एवं उनसे जुड़े नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

विकसित यूपी के लिए अब तक 57 लाख से अधिक लोगों ने दिया फीडबैक

विकसित यूपी के लिए अब तक 57 लाख से अधिक लोगों ने दिया फीडबैकUttar Pradesh Growth Mission: उत्तर प्रदेश को 2047 तक समर्थ और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 : समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान' जनसहभागिता का एक ऐतिहासिक अभियान बन गया है।

'लर्निंग बाय डूइंग' को नई उड़ान दे रही योगी सरकार, 3288 विज्ञान-गणित शिक्षक बनेंगे कौशल शिक्षक

'लर्निंग बाय डूइंग' को नई उड़ान दे रही योगी सरकार, 3288 विज्ञान-गणित शिक्षक बनेंगे कौशल शिक्षकChief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुनियादी शिक्षा को प्रयोगधर्मी, कौशल-आधारित और भविष्य-केंद्रित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर ‘सीखो करके’ (Learning by Doing) की संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार शिक्षण पद्धति में व्यापक नवाचार लागू कर रही है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com