कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई, गुना की घटना पर बोले CM मोहन यादव

गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने की घटना संज्ञान में आई है। मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।





14 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को राउंडअप किया है। इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।