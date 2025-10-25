ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाले को इंदौर प्रशासन ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की थी। शिकायत में अधिकारी ने बताया कि छेड़छाड़ दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

मध्‍यप्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में बेटियों व महिलाओं के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।

आरोपी हुआ गिरफ्तार