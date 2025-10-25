शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भोपाल/इंदौर , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (20:36 IST)

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Molestation of Australian women cricketers
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाले को इंदौर प्रशासन ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की थी। शिकायत में अधिकारी ने बताया कि छेड़छाड़ दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 
 
मध्‍यप्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में बेटियों व महिलाओं के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। 
 
आरोपी हुआ गिरफ्तार 
इस मामले को लेकर इंदौर के एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके 2 प्लेयर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। इस पर केस दर्ज कर आरोपी की तत्काल तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद चौतरफा ऑपरेशन चलाकर 6 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी ओर मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह इंदौर और देश के लिए शर्मनाक है। हमने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त सजा देकर एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि  है। 
मध्‍यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और कानून का राज सर्वोपरि है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ हुई घटना पर मध्‍यप्रदेश पुलिस ने सजगता दिखाते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्‍यप्रदेश सरकार और पुलिस की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है-महिलाओं की सुरक्षा और कानून का पालन सर्वोपरि है, और अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma
