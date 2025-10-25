शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  Nothing Phone 3A Android 16 Beta: AI dashboard, camera upgrades and more
शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (16:42 IST)

Nothing Phone 3A Android 16 Beta : फोन्स के लिए आया नया सॉफ्टवेयर अपडेट, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Nothing Phone 3A
Nothing ने अपने Phone 3a सीरीज के लिए Nothing OS 4.0 का Open Beta वर्जन जारी किया है। इसमें यूजर्स को Stretch कैमरा प्रीसेट और Lock Glimpse जैसे नए फीचर्स यूजर्स को मिलेंगे। नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले बैकअप लेना न भूलें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप रोलबैक भी कर सकते हैं। जानिए इसके क्या है खास फीचर्स- 
 
अपडेट में Nothing की विजुअल पहचान के हिसाब से नया आइकन सिस्टम दिया गया है, जो पहले से हल्का और एक जैसा दिखने वाला है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफर जॉर्डन हेमिंगवे के साथ मिलकर बनाया गया एक नया 'Stretch' कैमरा प्रीसेट भी ऐड किया गया है। इसकी सहायता से कैमरा ऐप से ही फोटो में गहरे शैडो और ज्यादा ब्राइट हाइलाइट्स मिलते हैं। इसके अतिरिक्त Nothing अब अपने कुछ नॉन-फ्लैगशिप फोन्स में पहली बार कुछ पॉपुलर थर्ड-पार्टी ऐप्स का छोटा बंडल भी जोड़ रहा है। कंपनी के मुताबिक ये ऐप्स सोच-समझकर चुने गए हैं, इन्हें चाहें तो हटाया जा सकता है और इनका मकसद प्रोडक्ट बिजनेस को टिकाऊ बनाए रखना है।   
 
एक और नया फीचर Lock Glimpse भी ऐड किया गया है, जो लॉक स्क्रीन पर अलग-अलग नौ कैटेगरी की वॉलपेपर इमेज घुमाकर दिखाता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा कंटेंट भी दिखाने का ऑप्शन है, लेकिन यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। यूजर्स इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे चाहें तो इसे सिर्फ लेफ्ट स्वाइप पर दिखने तक सीमित कर सकते हैं। आने वाले अपडेट में यूजर्स अपनी पर्सनल फोटोज से इस कंटेंट को रिप्लेस भी कर पाएंगे। 
 
कैसे करें ज्वाइन
बीटा वर्जन में शामिल होने के लिए पहले Settings > System > Nothing Beta Hub में जाएं, लेकिन इसके लिए पहले Beta APK इंस्टॉल करना आवश्यक है। अगर अपने-आप रीडायरेक्ट नहीं होता तो आप System updates में जाकर मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप Feedback पैनल से या nothing.community वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं।
 
इन्स्टॉल करते वक्त ध्यान रखें ये बातें 
Nothing ने वार्निंग दी है कि इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ समय तक सिस्टम में थोड़ी अस्थिरता, ज्यादा हीट और बैटरी जल्दी खत्म होने जैसी परेशानी आ सकती हैं। यह सिस्टम-लेवल बीटा होने के कारण इसमें वही प्री-इंस्टॉल ऐप्स और बिल्ट-इन फीचर्स हैं जो Nothing OS 4.0 बीटा में थे। यूजर्स कुछ प्री-लोडेड ऐप्स को हटा या डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन कोर सिस्टम ऐप्स को फिलहाल नहीं हटाया जा सकता। Edited by : Sudhir Sharma 
Webdunia
