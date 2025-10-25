BSNL ने सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया सस्ता और धांसू प्लान, 1 रुपए में बोनांजा ऑफर भी

इस ऑफर में डेटा, कॉलिंग, एसएमएस और OTT सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। जानिए और क्या फायदे हैं इस प्लान के। प्लान में कई शानदार फायदे हैं। बीएसएनएल का यह ऑफर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा और यह केवल नए सीनियर सिटिजन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। प्लान की कीमत 1812 रुपए रखी गई है यानी लगभग 149 रुपए प्रतिमाह।
This festive season, BSNL brings you the Samman Offer for senior citizens
2GB/day data, unlimited calls, 100 SMS/day & free BiTV subscription for 6 months for ₹1812
Valid: 18 Oct – 18 Nov 2025
Know more at https://t.co/kvXWJQZfB1 or BSNL Selfcare app
दिवाली बोनांजा ऑफर भी लॉन्च
BSNL brings the brightest festive offer!
Join the BSNL family at just ₹1 and enjoy 2GB/day data, unlimited calls, 100 SMS/day, and a free SIM for 30 days!
Join the BSNL family at just ₹1 and enjoy 2GB/day data, unlimited calls, 100 SMS/day, and a free SIM for 30 days!

Offer valid for new users only from 15 Oct - 15 Nov 2025.