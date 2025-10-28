Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

दीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

जानकारों के मुताबिक मंगलवार को सोने में और गिरावट आई और सुरक्षित निवेश की घटती माँग के कारण गिरावट और बढ़ गई। बिकवाली तेज़ हो गई और पीली धातु की कीमतें तीन हफ़्ते के निचले स्तर पर आ गईं।

क्यों गिर रहे हैं दाम

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के बीच सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में मांग कम होने के कारण धातुओं के दामों में कमी आ रही है। वैश्विक बाजारों में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार सोमवार को यह कीमती धातु 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी 4,100 रुपए की गिरावट के साथ 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले सत्र में में यह 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।