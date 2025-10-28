मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. OpenAI to offer ChatGPT Go subscription free to all users across India from November 4
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (18:43 IST)

भारत के लिए OpenAI का बड़ा तोहफा, 4 नवंबर से एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Go

AI मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत OpenAI ने भारत के सभी यूजर्स को ChatGPT Go का एक साल का फ्री एक्सेस देने का ऐलान किया है।

What is ChatGPT Go
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने भारत के यूजर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी 4 नवंबर से ChatGPT Go का एक साल तक फ्री एक्सेस देने जा रही है। यह ऑफर भारत के सभी नए और पुराने यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। OpenAI का यह कदम भारत जैसे तेजी से बढ़ते AI मार्केट में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने मंगलवार को इस ऑफर की जानकारी दी। भारत में जनरेटिव AI टूल्स के प्रति तेजी से बढ़ते रुझान को देखते हुए यह ऑफर बेहद खास माना जा रहा है। लाखों भारतीय यूजर्स हर रोजChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे सक्रिय बाजारों में से एक बन गया है। 
क्या है ChatGPT Go?
ChatGPT Go को इस साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत ₹399 प्रतिमाह रखी गई थी। यह प्लान फ्री वर्जन के मुकाबले 10 गुना अधिक usage limits देता है। इसके साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स जैसे-  बेहतर प्रतिक्रिया (response) जेनरेशन, इमेज क्रिएशन, फाइल अपलोडिंग, और बेहतर मेमोरी शामिल हैं। इससे यूजर का अनुभव और व्यक्तिगत बनता है।
 
कब और कैसे मिलेगा फ्री एक्सेस?
OpenAI ने कहा कि जो भी भारतीय यूजर इस प्रमोशनल अवधि में ChatGPT Go के लिए साइनअप करेगा, उसे एक साल तक फ्री एक्सेस मिलेगा। पहले से सब्सक्राइब किए गए यूजर्स भी इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। ऑफर 4 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी अंतिम तारीख का ऐलान नहीं किया है।

क्या कहा Open AI ने   
ChatGPT के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली (Nick Turley) ने भारत में ChatGPT Go को मिली शानदार प्रतिक्रिया पर कहा  कि भारत में ChatGPT Go लॉन्च करने के कुछ ही महीनों में हमने यूज़र्स की अपनाने की दर और उनकी क्रिएटिविटी देखकर बेहद प्रेरणा पाई है। हम उत्साहित हैं यह देखने के लिए कि भारतीय यूजर्स इन टूल्स के जरिए क्या-क्या नया सीखेंगे, बनाएंगे और हासिल करेंगे।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शनमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं।

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बतायामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिशकत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्जControversial statement case : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देना सुल्तानपुर जिले के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर प्रसाद को भारी पड़ गया। विवादित बयान के बाद प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद ने यह विवादित बयान दिया था।

और भी वीडियो देखें

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

छठ पर 3 FREE Mobile Recharge दे रही है सरकार, क्या है मैसेज की सचाई

छठ पर 3 FREE Mobile Recharge दे रही है सरकार, क्या है मैसेज की सचाईWhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक छठ पूजा पर सरकार दे रही है 3 महीने का फ्री रिचार्ज!" आखिर इस मैसेज की सचाई क्या है। क्या सचमुच सरकार फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है। ये मैसेज लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है और देखते ही देखते लाखों लोग इसे फॉरवर्ड कर देते हैं।

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम दिया तेजस्वी प्रण

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम दिया तेजस्वी प्रणबिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सबका ध्यान रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि यह तेसज्वी का प्रतिज्ञा पत्र है।

सरलता, निश्चलता, क्षमता और योग्यता के बल पर संपूर्ण भारत में बिहारवासीयों ने बनाई अपनी पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सरलता, निश्चलता, क्षमता और योग्यता के बल पर संपूर्ण भारत में बिहारवासीयों ने बनाई अपनी पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्वांचल और पूर्वोत्तर के अद्भुत छठ महापर्व की प्रदेशवासियों को मंगलकामनाएं और बधाइयां देते हुए कहा कि छठ मैया का महापर्व वैज्ञानिक पद्धति आधारित होकर सूर्य और जल की उपासना का पर्व है। भगवान सूर्यनारायरण सम्पूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देकर सृष्टि का संचालन करते है, वही जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। छट व्रत हमें आत्म नियंत्रण, संयम और आत्मबल प्रदान करता है। अस्त और उदय होते हुए सूर्य का पूजन करने वाले इस पर्व की बात ही निराली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय स्थित विक्रम सरोवर पर मंगलवार को आयोजित छठ पूजन में शामिल होने के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे।

इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी का ऐलान, 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, एकलव्‍य को पद नहीं, विजयवर्गीय खेमा खुश

इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी का ऐलान, 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, एकलव्‍य को पद नहीं, विजयवर्गीय खेमा खुशइंदौर में अब भाजपा ने नगर कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इस कार्यकारिणी में 3 महामंत्री, 8 उपाध्‍यक्ष समेत 33 नेताओं को जिम्‍मेदारी दी गई है। हालांकि विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्‍य गौड़ को कोई पद नहीं दिया गया है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com